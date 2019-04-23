Морський трибунал ООН визначив дату слухань щодо захоплених Росією українських моряків



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17 квітня Лефортовський районний суд міста Москви продовжив строк тримання під вартою всім 24 військовополоненим українським морякам

Процедурний наказ буде оприлюднено на сайті Міжнародного Трибуналу з морського права, зазначила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль

Президент Міжнародного Трибуналу з морського права визначив дати слухань у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та 24 членів їхніх екіпажів.

Про це повідомила у Facebook заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

«Публічні слухання відбудуться 10-11 травня», - написала Зеркаль.

Вона додала, що процедурний наказ буде оприлюднено на сайті Трибуналу.

Нагадаємо, 17 квітня Лефортовський районний суд міста Москви продовжив строк тримання під вартою щодо всіх 24 військовополонених українських моряків.

Президент Петро Порошенко заявив про «судилище» над полоненими моряками і про те, що Москва продовжує нехтувати верховенством права.

Захисники військовополонених українських моряків оскаржили постанови Лефортовського районного суду Москви про продовження строків тримання під вартою стосовно моряків.