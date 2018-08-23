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    Росія відправила на окупований Донбас черговий «гумконвой»

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    Так званий гуманітарний конвой РФ - Росія відправила на окупований Донбас черговий «гумконвой»
    Фото: МНС Росії
    Так званий гуманітарний конвой РФ

    Колона везе понад 500 тонн «гуманітарних вантажів»

    У четвер, 23 серпня, 80-та колона російських вантажівок вирушила на територію України.

    Про це повідомляється на сайті МНС Росії.

    Зазначається, на кордоні з Україною колона розділиться на дві частини, одна попрямує до Донецька, а інша - в Луганськ.

    За інформацією МНС Росії, колона везе понад 500 тонн «гуманітарних вантажів», до складу яких начебто входять дитячі продуктові набори, медикаменти та медичне майно.

    Попередня автоколона з «гуманітарним грузом» прибула на Донбас 26 липня.

    Нагадаємо, у травні черговий російський «гумконвой» доставив бойовикам військове обладнання.

    Також наприкінці червня Росія пригнала на Донбас «гумконвой».

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