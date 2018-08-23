Росія відправила на окупований Донбас черговий «гумконвой»
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Розсилка
Фото: МНС Росії
Так званий гуманітарний конвой РФ
Колона везе понад 500 тонн «гуманітарних вантажів»
У четвер, 23 серпня, 80-та колона російських вантажівок вирушила на територію України.
Про це повідомляється на сайті МНС Росії.
Зазначається, на кордоні з Україною колона розділиться на дві частини, одна попрямує до Донецька, а інша - в Луганськ.
За інформацією МНС Росії, колона везе понад 500 тонн «гуманітарних вантажів», до складу яких начебто входять дитячі продуктові набори, медикаменти та медичне майно.
Попередня автоколона з «гуманітарним грузом» прибула на Донбас 26 липня.
Нагадаємо, у травні черговий російський «гумконвой» доставив бойовикам військове обладнання.
Також наприкінці червня Росія пригнала на Донбас «гумконвой».