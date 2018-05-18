Росія вимагає зустрічі зі Скрипалем

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Сергій Скрипаль

РФ хоче переконатися, що Скрипаль «живий, що у нього все в порядку»

Росія вимагає особистого контакту із колишнім співробітником ГРУ Сергієм Скрипалем, а якщо він не хоче контактувати з представником Москви, то повинен сказати про це сам.

Про це заявив посол РФ в Лондоні Олександр Яковенко, пише «Интерфакс».

«Так, зрозуміло (ми наполягаємо на особистих контактах. - ред.), це передбачено Віденською конвенцією 1963 року. І особа повинна сказати це особисто. Сьогодні ніхто не чув його голосу, ніхто не бачив його фотографій, ніхто не знає, в якому стані він перебуває, і тому відповідно до конвенції ми повинні переконатися, що цей чоловік живий, що у нього все в порядку, і тоді якщо він скаже, що йому не потрібні наші послуги, то ми закриваємо цю історію», - сказав Яковенко.

За його словами, основна проблема - відсутність доступу до Скрипаля.

«Ми повинні почути від нього особисто, яке рішення він прийме», - додав російський дипломат.

Сьогодні стало відомо, що колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля, госпіталізованого в березні після отруєння, виписали з лікарні в Солсбері.

4 березня Скрипаля та його доньку Юлію знайшли без свідомості в центрі міста Солсбері. Їх госпіталізували в критичному стані, але, за оцінками лікарів, стан Юлії був трохи краще, ніж у її батька.

Британська влада вважає, що їх отруїли створеним в СРСР нервово-паралітичним речовиною класу «Новачок». Лондон покладає відповідальність за цей замах на Росію, Москва заперечує причетність до отруєння.

У квітні повідомлялося, що Юлію Скрипаль виписали з лікарні і перевезли в безпечне місце. Незадовго до цього Скрипаль через поліцейських випустила першу заяву, в якій повідомила, що з кожним днем у неї додається сил.