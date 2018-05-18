Сергія Скрипаля виписали з лікарні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Скрипаль

Екс-полковника ГРУ виписали з лікарні в Солсбері

Колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля, госпіталізованого в березні після отруєння, виписали з лікарні в Солсбері. Про це повідомляє Sky News.

4 березня Скрипаля та його доньку Юлію знайшли без свідомості в центрі міста Солсбері. Їх госпіталізували в критичному стані, але, за оцінками лікарів, стан Юлії був трохи краще, ніж у її батька.

Британська влада вважає, що їх отруїли створеним в СРСР нервово-паралітичним речовиною класу «Новачок». Лондон покладає відповідальність за цей замах на Росію, Москва заперечує причетність до отруєння.

У квітні повідомлялося, що Юлію Скрипаль виписали з лікарні і перевезли в безпечне місце. Незадовго до цього Скрипаль через поліцейських випустила першу заяву, в якій повідомила, що з кожним днем у неї додається сил.