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    Сергія Скрипаля виписали з лікарні

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    Сергій Скрипаль
    Сергій Скрипаль

    Екс-полковника ГРУ виписали з лікарні в Солсбері

    Колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля, госпіталізованого в березні після отруєння, виписали з лікарні в Солсбері. Про це повідомляє Sky News.

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    4 березня Скрипаля та його доньку Юлію знайшли без свідомості в центрі міста Солсбері. Їх госпіталізували в критичному стані, але, за оцінками лікарів, стан Юлії був трохи краще, ніж у її батька.

    Британська влада вважає, що їх отруїли створеним в СРСР нервово-паралітичним речовиною класу «Новачок». Лондон покладає відповідальність за цей замах на Росію, Москва заперечує причетність до отруєння.

    У квітні повідомлялося, що Юлію Скрипаль виписали з лікарні і перевезли в безпечне місце. Незадовго до цього Скрипаль через поліцейських випустила першу заяву, в якій повідомила, що з кожним днем у неї додається сил.

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