Росія висунула ПАРЄ ультиматум: Підемо через «мікроскопічні санкції»



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Глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький

Представники Росії припинять роботу делегації в ПАРЄ в разі обмеження її прав навіть «мікроскопічними санкціями»

Російська делегація припинить роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), якщо в середу, 26 червня на голосуванні про її повноваження буде прийнято рішення в будь-якій формі обмежити її права. Про це в ефірі російського ТБ заявив глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, повідомляє ТАСС.

«У 4-5 годин за Страсбургом у нас вже буде результат. Ми тоді й візьмемо участь у виборах генсека Ради Європи, тоді ми залишаємося в Страсбурзі... Якщо мікроскопічна санкція буде застосована, ми працювати на цьому майданчику не будемо», - сказав він.

Слуцький зазначив, що в разі повернення Росії в ПАРЄ делегація братиме активну участь в її роботі.

«Найближчим часом, якщо ми тут залишаємося, ми внесемо пропозицію стосовно звітів, які дійсно важливі для сьогоднішньої Європи, ми активно працюватимемо в комісіях ПАРЄ, ми будемо взаємодіяти з колегами», - уточнив парламентарій.

Він підкреслив, що «тут є люди, з якими можна спілкуватися, можна працювати, і це необхідно».

Як повідомлялося, у вівторок представники України оскаржили повноваження російської делегації в організації. Тепер, згідно з правилами організації, буде складено доповідь щодо обмеження повноважень, голосування щодо якого пройде 26 червня.