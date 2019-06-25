Нічний кошмар у Страсбурзі. Як Європа капітулює перед Росією тема тижня

Парламентська асамблея Ради Європи повернула Росію до оранізації Фото: Facebook Борислава Берези

ПАРЄ повертає Росію у гру. Як відреагували Україна та світ

У ніч на 25 червня Парламентська асамблея Ради Європи схвалила зміни до регламенту своєї роботи, чим по суті зняла перешкоди для повернення делегації Росії до організації. Після п’яти років відлучення РФ від роботи в Асамблеї через агресію проти України все перевернулося з ніг на голову. Українська делегація всіляко протидіяла такому рішенню, пропонуючи понад 200 поправок до проекту документу, які б застопорили процес. Але не вийшло. Не в останню чергу через бажання впливових Франції, Німеччини, Італії повернути РФ до роботи в ПАРЄ, чого не спостерігалося ще кілька років тому, коли санкції проти РФ лише посилювалися.

Чому Росію повернули в ПАРЄ

Представники української делегації на чолі з депутатом Володимиром Ар’євим пояснюють розвиток останніх подій винятково фінансовою стороною справи. Росія після відлучення від роботи у ПАРЄ не сплачує членські внески до Ради Європи, які становлять майже 33 млн євро на рік. А якщо врахувати заборгованість і пеню, то ціна питання становить близько 75 млн євро. Москва, до речі, пообіцяла сплатити всю суму як тільки повернеться в ПАРЄ. Українські депутати закидають Асамблеї втрату репутації, адже найстаріший у Європі орган міжпарламентської співпраці поступився принципами заради грошей, вдаючись до порушень своїх же правил. Українська делегація закинула президенту організації Моріс Ліліан Паск'є порушення під час голосування за відмову святкувати 70-річчя Ради Європи. Справа в тому, що за рішення мало б проголосувати 2/3 делегатів, але проголосувала проста більшість. Хоча це питання ніяким чином напряму не пов’язане з участю Росії в організації, українська делегація назвала таке голосування нехтуванням регламенту і прецедентом.

У відповідь на останні події в ПАРЄ українські делегати сьогодні у першій половині дня заявили про призупинення своєї роботу у Асамблеї. Винятком будуть лише питання, які стосуються тиску на Росію. «Ми звертаємося до Верховної Ради терміново розглянути питання припинення участі української делегації в роботі ПАРЄ. Ми звертаємося до президента і МЗС України: необхідно терміново виробити позицію щодо участі України як держави в Раді Європи», - зазначив член української делегації, нардеп Олексій Гончаренко. А пізніше МЗС заявило, що відкликає для консультацій посла України при Раді Європи Дмитра Кулебу.

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Президент Зеленський зреагував через пів доби

З ночі громадськість чекала реакції з боку глави держави. Зеленському закидали те, що він жодним чином не підтримав українську делегацію перед важливим засіданням, не застосовував дипломатичні важелі для того, щоби не допустити повернення РФ у ПАРЄ. «Але в офісі президента таке звернення проігнорували», - наголошував глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв. «Наша делегація залишилася сам на сам в цій залі», - емоційно додала представниця делегації України в ПАРЄ Ірина Геращенко.

Реакція Зеленського з’явилася лише через півдоби після рішення Асамблеї. Об 11:40 президент у соцмережах написав, що «розчарований рішенням ПАРЄ затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації».

«Минулого тижня я особисто обговорював це питання з президентом Франції та з Федеральним канцлером Німеччини. Намагався переконати пана Макрона та пані Меркель, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе лише після того, як Росія виконає принципові вимоги Асамблеї. Шкода, що наші європейські партнери нас не почули та вчинили інакше», написав Зеленський. Він також подякував українській парламентській делегації та дружнім національним делегаціям, які мужньо боролися до кінця.

Українські депутати відразу ж почали коментувати заяву президента. «Володимире, ви нічого не зробили для зупинення російського реваншу в ПАРЄ. Ви мали бути в Страсбурзі і захищати Україну!», - емоційно висловився під повідомленням Зеленського лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

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Внутрішня реакція

Український дипломат, кандидат в депутати від «Слуги народу» Богдан Яременко вже традиційно виступає на захист Зеленського і опонує будь-якій критиці, яка ллється на адресу глави держави. На думку Яременка, зустріч глави держави з делегацією Асамблеї навіть напередодні таких важливих засідань не є обов’язковою. «Під час моєї роботи в Секретаріаті президента Віктора Ющенка він не зустрічався з делегацією України в ПАРЄ. Це робили спеціалісти, я, заступник глави АП, начальник управління, цього було достатньо», - запевнив він у своєму відеоблозі у Facebook.

Яременко у рішенні ПАРЄ не вбачає якоїсь катастрофи, адже організація не скасовує засудження політики РФ. «Жодна з резолюцій, які ухвалила раніше ПАРЄ із засудженням окупації Криму, із засудженням агресії проти України… не скасовується. Уряди європейських країн не переглядають свою політику (щодо РФ). Тобто ідеться про повернення Росії до ПАРЄ без зміни політики урядів, які входять до цієї організації. Тому нічого надзвичайно катастрофічного не сталося», - заспокоює усіх Яременко. «Є дуже багато недоречностей у тому, що говорить Ірина Геращенко. Ми пам’ятаємо, як у попередні роки, коли вдавалося відбивати спроби повернення Росії, яким чином святкувалися перемоги української делегації, всі були талановиті і хороші», - згадав дипломат. А тепер, на його думку, виявляється, що все упиралося в Зеленського, який мав би комусь дзвонити і про щось домовлятися. Яременко також зауважив, що ще до інавгурації Зеленського експерти розуміли, що все це відбудеться у ПАРЄ.

На думку представника «Слуги народу», у жодному разі українська делегація не має виходити з ПАРЄ, чи призупиняти у ній роботу. «Ми ніяк таким чином не вплинемо на Росію, ми ніяк таким чином не обмежимо її можливості, а обмежимо свої. Ще і вдаримо по системі захисту прав наших громадян», - аргументує Яременко.

Між тим член парламентської фракції «Самопоміч» Семен Семенченко провину за негативне для України голосування у ПАРЄ покладає на… п’ятого президента Петра Порошенка. «Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за повернення делегації РФ до складу ПАРЄ. Тривають суперечки: хто винен? Відповідь на це питання легко отримати прочитавши німецькі і французькі газети за ці роки. Основні питання, які ці ЗМІ ставлять собі: чому українська влада п’ять рокiв війни торгувала і торгує з агресором, не запровадила воєнний стан і загрузла в корупції, а країни ЄС, мовляв, повинні нести збитки від санкцій проти РФ? І скільки б разів Порошенко не надавав дипломатичні звання Ар'євим та компанії - прикрити свою п’ятирічну лукаву політику, на жаль, вже неможливо», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Українська делегація вважає повернення російської делегації незаконним і намагається оскаржити його. Окрім того, було заблоковано автоматичне обрання депутата Держдуми Росії Леоніда Слуцького віцепрезидентом ПАРЄ. Зокрема, Слуцький був висунутий за квотою РФ, делегація якої заявилася на літню сесію асамблеї. Про це на своїй сторінці у Facebook написав член української делегації у ПАРЄ Борислав Береза.

«Повноваження російської делегації поставлені під сумніви і оскаржені. Президент ПАРЄ визнала, що вони оскаржені обґрунтовано і на росіян можуть бути накладені санкції. Тепер це питання передане до профільних комітетів. Ми запустили процес накладення можливих санкцій і чекаємо рішення комітетів. Так само ми заперечили можливість призначення Леоніда Слуцького на посаду віцепрезидента ПАРЄ, як персону, на яку накладено санкції ЄС за злочини проти України. І ПАРЄ найближчим часом зобов'язана прийняти рішення», написав політик у соцмережі.

Свято у Москві

У Росії нічні новини зі Страсбурга сприйняли піднесено. «Схвалення ПАРЄ резолюції, яка гарантує національним делегаціям їх основні права, відкриє російським парламентарям дорогу до участі в роботі організації та символізуватиме перемогу позиції РФ. Так оцінив документ, поставлений на голосування в ПАРЄ 24 червня, член Ради Федерації РФ Олексій Пушков», написала зранку прокремлівська газета «Известия». У статті ідеться, що цим голосуванням вирішувалися не тільки участь в асамблеї, а й членство Росії у Раді Європи. Адже через відмову Москви сплачувати внески до Ради Європи, у червні завершувався термін, коли РФ могли виключити з організації за несплату. Аргументом того, що депутати повертають Росію до роботи в ПАРЄ видання називає опцію звернення до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Мовляв, якщо Росія повертається в організацію, то і більше 100 мільйонів її громадян матимуть змогу звертатися до цього органу для захисту своїх прав, а звичайних людей позбавляти цього не можна.

«Не потрібно розглядати ці дебати як голосування за Росію, чи проти неї», цитує слова авторки резолюції, бельгійської депутатки Петри де Суттер російська газета «КоммерсантЪ». «Делегація РФ майже повернулася в ПАРЄ, а українська майже вийшла», пише газета. Російська газета намагається подивитися на ухвалення резолюцію з позиції тих, хто її лобіював. «Якщо Росія повернеться в асамблею, це дозволить впливати на владу Росії, а інакше Рада Європи втратить будь-які інструменти впливу на російську владу, проблеми всередині Росії все одно не вирішити ззовні», - цитує видання німецького депутата Мартіна Хебнера. Понад 200 поправок, які внесла українська делегація під час розгляду проекту резолюції і які розглядали члени ПАРЄ, ліберальне російське видання назвало «спробою саботажу». «Проте делегати зі складнощами, але витримали всю процедуру в цілому», із задоволенням підсумовує російський «КоммерсантЪ».

Натомість незалежна «Новая газета» назвала речі своїми іменами: нічне голосування ПАРЄ вигідне для Росії. «Це пропаґандистисько важливе рішення на користь російської влади, якій вдалося схилити до компромісу представників Ради Європи, які з 2014-го накладали санкції проти делегації РФ за анексію Криму», пише видання. Газета звертає увагу на найважливіший пункт так званого «удосконалення процесу ухвалення рішень ПАРЄ»: мова про вигаданий спеціально для РФ рядок про те, що «права членів голосувати, виступати і бути представленими в асамблеї і її органах не можуть бути припинені або відкликані».

У статті, яку напередодні опублікувала впливова німецька Die Welt, автор шукав відповіді на питання, чому російський режим Володимира Путіна має бути винагородженим поверненням до ПАРЄ всупереч своїм агресивним діям. «Голосування, яке має відбутися в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) про повернення до неї Росії, було саме «вільним квитком» для Путіна та його порушень прав людини», йшлося в статті.

«Попри хороші аргументи на користь збереження Росії в Раді Європи, було б несправедливо і аморально знову відкрити перед нею двері без істотних поступок з її боку», зробила висновок французька Le Monde перед розглядом резонансного питання у ПАРЄ. Наступного дня Le Monde надрукувала колонку французького історика та богослова російського походження, директора Інституту екуменічних студій (2004—2011 роках) у Львові, професора Антуана Аржаковського із заголовком «Дозволяючи повернення Росії, Рада Європи робить своєрідне колективне самогубство». «Хоча місія Ради Європи - захищати міжнародне право і права людини в Європі, її Парламентська асамблея, щоб знову отримувати 33 млн євро, переходить до свого роду колективного самогубства…», - пише історик. Він наголошує, що ніяких зрушень у питанні анексії Криму протягом п'яти років не сталось, більш того, поведінка Росії ставала лише агресивнішою.

Німецьке видання Der Spiegel згадує, що передувало нинішній скандальній резолюції, а саме заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова. У травні цього року у столиці Фінляндії Гельсінкі під час міністерської зустрічі він відверто визнав, що Росія «змушена діяти методами шантажу», щоби підштовхнути партнерів Москви в організації (ПАРЄ) до зміни позиції. А зараз – це результат такого шантажу. Втратити таку країну, як Росія, було б великим упущенням. Так вважають Франція і Німеччина. Але інша, менш численна група на чолі з Україною, проти будь-яких поступок. І все ж наскільки демократичною буде Росія? Це вирішувати не парламентарям і суддям зі Страсбурга, а самим росіянам, визнає видання. Окрім того, нагадує газета, цього тижня відбудеться обрання нового генерального секретаря Ради Європи, адже повноваження Турбйорна Ягланда закінчується. «А якщо росіяни не зможуть брати участь у виборах генсекретаря, то можна вважати, що країна залишиться за бортом», ідеться в статті.

«Європа капітулює перед Росією. Тріумфальне повернення до Парламентської Асамблеї Ради Європи». З таким заголовком вийшла стаття у польській Gazeta Wyborcza. «ПАРЄ фактично порушила політику санкцій проти Москви, і для Кремля це величезний успіх, що підтверджує ефективність його безкомпромісного ставлення до Заходу», ідеться в статті, присвяченій нічному рішенню Асамблеї.

Михайло Глуховський, «Главком»