Росія заявила про повну перемогу над ІДІЛ у Сирії

За словами Путіна, наступний крок - початок створення Конгресу народів Сирії

У Сирії повністю переможені представники «Ісламської держави». Про це заявив президент РФ Володимир Путін, посилаючись на доповідь міністра оборони РФ Сергія Шойгу, передає «Інтерфакс». «Дві години тому міністр оборони доповів, що операції на східному і західному березі Євфрату завершені повним розгромом



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Терористи ІДІЛ

За словами Путіна, наступний крок - початок створення Конгресу народів Сирії

У Сирії повністю переможені представники «Ісламської держави». Про це заявив президент РФ Володимир Путін, посилаючись на доповідь міністра оборони РФ Сергія Шойгу, передає «Інтерфакс».

«Дві години тому міністр оборони доповів, що операції на східному і західному березі Євфрату завершені повним розгромом терористів», - цитують Путіна.

Він допустив, що ще можуть бути «окремі осередки опору».

За його словами, наступний етап – «це політичний процес, початок політичного процесу, створення та проведення, як ми домовилися в рамках тристоронньої зустрічі в Сочі президентів Росії, Ірану та Туреччини, Конгресу народів Сирії».

Росія почала військову кампанію в Сирії в 2015 році. Російська авіація підтримує армію режиму президента Сирії Башара аль-Асада і завдає ударів по озброєній опозиції. США і низка західних країн звинувачують Асада у військових злочинах і закликають Росію відмовитися від його підтримки.

Міжнародні організації звинувачували Росію в ударах по цивільних об'єктах, зокрема лікарнях, а режим Башара Асада - у використанні хімічної зброї, що спричинило масштабні жертви серед цивільного населення.