Росія здійснює лінгвоцид на територіях національних республік - експерти



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Ростислав Мартинюк, український фіно-угорист Фото Станіслава Груздєва, Главком

Сьогодні 95% ерзян віком 20-40 років уже не говорять дома ерзянською зі своїми нащадками

Сьогодні на території РФ є всі ознаки лінгвоциду. Мовна ситуація в фіно-угорських народів, що мешкають в країнах Ідель –Уралу катастрофічна. Про це заявили Боляєнь Сиресь, Інязор ерзянського народу, Ростислав Мартинюк, український фіно-угорист, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

На думку Боляєня, народ зникає через знищення мови. «Ситуація в фіно-угорських народів, що мешкають в країнах Ідель –Уралу (Республіка Мордовія (народи ерзя та мокша), республіка Марій Ел, Чуваська республіка, республіка Татарстан, Удмуртська республіка, республіка Башкортостан - Главком) катастрофічна. Люди перетворюються на «рускіх» Національна мова стає непопулярною і не потрібною. Залишається в пам’яті те, як знищували цвіт нації в 30-х роках – 1800 осіб було розстріляно, 8 тисяч запроторено по таборах. Тому ті, хто хотіли врятуватися, виховували дітей «рускімі». Сьогодні 95% ерзян віком 20-40 років уже не говорять дома ерзянською зі своїми нащадками», - занепокоєно каже Інязщор ерзянського народу.

Боляєнь Сиресь, старійшина ерзянського народу

Сьогодні на території РФ є всі ознаки лінгвоциду. «Нагадаю, що Верховна Рада України 8-го скликання 30 травня 2019 року прийняла постанову про звернення до міжнародних організацій щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації та на тимчасово окупованих нею територіях України. Вектор, який задається федеральним імперським центром, є незмінним – позбавлення ідентичності цих народів, насамперед їхньої мовної ідентичності, обмеження їхніх прав на отримання освіти рідною мовою. Національні мови республік країн Ідель-Уралу є державними мовами цих республік, а вивчення цих мов Московія перевела на рівень факультативу. Проте московська мова є обов’язковою. Москва сьогодні вербує «нових рускіх». Будь-яка спроба змінити національну ідентичність – це є насилля та порушення прав людини», - розповідає Мартинюк.

Нагадаємо, що одним із важливих завданням Інязор ерзянського народу вважає відкриття гімназії у місті Саранськ, Республіка Мордовія РФ, де мовою навчання повинна бути ерзянська.

Зауважимо, 12 вересня 2019 в Києві в приміщенні Музею Революції гідності відбулася інавгурація старійшини народу ерзя — Інязора. Ним став громадянин України, ветеран російсько-української війни, волонтер, підполковник Збройних Сил України Боляєнь Сиресь.