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    Росіян жахають, що за ними полюють по всьому світу

    У Лаврова нагадують про «підступних американців»
    Міністерство закордонних справ Росії попереджає своїх громадян, що американські спецслужби полюють за ними по всьому світу. Про це йдеться в повідомленні МЗС Росії. «Незважаючи на наші заклики налагодити співпрацю між компетентними органами Росії і США на основі двостороннього Договору про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від
    • Сьогодні, 17:26
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    У Лаврова нагадують про «підступних американців»

    Міністерство закордонних справ Росії попереджає своїх громадян, що американські спецслужби полюють за ними по всьому світу. Про це йдеться в повідомленні МЗС Росії.

    «Незважаючи на наші заклики налагодити співпрацю між компетентними органами Росії і США на основі двостороннього Договору про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 1999 року, американські спецслужби продовжують фактичне «полювання» за росіянами по всьому світу», - йдеться у повідомленні.

    У міністерстві відмічають, що таке ставалося вже сорок раз. «За один тільки 2017 рік за запитами з Вашингтона за кордоном заарештовано понад десять російських громадян», - відмітили у російському міністерстві.

    МЗС Росія США Сергій Лавров
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