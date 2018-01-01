Росіян жахають, що за ними полюють по всьому світу

У Лаврова нагадують про «підступних американців»

Міністерство закордонних справ Росії попереджає своїх громадян, що американські спецслужби полюють за ними по всьому світу. Про це йдеться в повідомленні МЗС Росії. «Незважаючи на наші заклики налагодити співпрацю між компетентними органами Росії і США на основі двостороннього Договору про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від



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У Лаврова нагадують про «підступних американців»

Міністерство закордонних справ Росії попереджає своїх громадян, що американські спецслужби полюють за ними по всьому світу. Про це йдеться в повідомленні МЗС Росії.

«Незважаючи на наші заклики налагодити співпрацю між компетентними органами Росії і США на основі двостороннього Договору про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 1999 року, американські спецслужби продовжують фактичне «полювання» за росіянами по всьому світу», - йдеться у повідомленні.

У міністерстві відмічають, що таке ставалося вже сорок раз. «За один тільки 2017 рік за запитами з Вашингтона за кордоном заарештовано понад десять російських громадян», - відмітили у російському міністерстві.