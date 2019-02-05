Росіяни анонсували візит «британської делегації» до окупованого Криму



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Білл Етрідж вже відвідував окупований Крим без дозволу України

Очолить делегацію депутат Європейського парламенту Білл Етрідж, який минулого року також приїжджав в окупований Крим

З Великої Британії у квітні до окупованого Криму приїде «делегація» для участі у Ялтинському міжнародному економічному форумі.

Про це заявив глава правління фонду «Ямеф» Андрій Назаров, повідомляють «Ізвєстія».

У повідомленні йдеться, що до складу групи увійдуть близько «15 політиків, підприємців та експертів». За словами Назарова, очолить британську делегацію депутат Європейського парламенту Білл Етрідж, який минулого року також приїжджав в окупований Крим.

Етрідж є членом маловідомої британської Лібертаріанської партії. У Європарламенті він входить до найменшої групи 2Європа за свободу і пряму демократію», яка об’єднує представників євроскептичних партій.

«Не дивлячись на позицію офіційного Лондона, британський бізнес бачить перспективи у співпраці з кримськими підприємцями», - заявив Назаров.

Зазначимо, що в останні три роки на форум до окупованої Ялти приїжджали різні європейські політики, переважно це представники ультраправих партій або лівих політичних сил. Також до окупованого Криму приїжджали маловідомі бізнесмени та експерти.

Європейські країни неодноразово засуджували такі візити і попереджали своїх громадян про відповідальність за незаконний в’їзд до Криму без дозволу України.