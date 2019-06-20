Росіяни допоможуть В’єтнаму доглядати за забальзамованим тілом Хо Ші Міна



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Забальзамоване тіло Хо Ші Міна

Революційний лідер В’єтнаму помер в вересні 1969 року

У В’єтнамі була сформована спеціальна група експертів, яка займатиметься питаннями збереження в нормальному стані забальзамованого тіла в’єтнамського революційного лідера Хо Ші Міна. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

До роботи цієї групи буде залучено щонайменше 4 спеціалісти із РФ. Спеціальна група почне роботу наступного місяця. Перш за все експерти будуть вивчати стан тіла Хо Ші Міна, яке було забальзамоване майже 50 років тому.

Радянські спеціалісти провели всі необхідні процедури після смерті революційного лідера В’єтнаму, який помер в вересні 1969 року. Після 1991 року РФ почала вимагати платню за надання послуг по утриманню забальзамованого тіла.

Зі свого боку В’єтнам в 2003 році поставив питання про перенесення із РФ виробництва необхідних речовин для утримання в нормальному стані тіла Хо Ші Міна. Російські спеціалісти раніше не допускали в’єтнамських колег до робіт щорічних робіт по підтриманню забальзамованого тіла в нормальному стані. Проте пізніше в’єтнамці самі опанували технології бальзамування. Мавзолей Хо Ші Міна знаходиться в Ханої.