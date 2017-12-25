Росіяни хочуть повернутися до ПАРЄ через зміни до регламенту - глава делегації України

У Росії сьогодні заявили, що не направлятимуть свою делегацію на січневу сесію ПАРЄ

У Раді Європі намагатимуться змінити регламент ПАРЄ, щоб виключити з нього можливість запровадження санкцій проти національних делегацій і повернути росіян до Асамблеї. Про це повідомив глава делегації України в ПАРЄ Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook. «Прихильники повернення РФ не здалися. Новий президент ПАРЄ



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У Росії сьогодні заявили, що не направлятимуть свою делегацію на січневу сесію ПАРЄ

У Раді Європі намагатимуться змінити регламент ПАРЄ, щоб виключити з нього можливість запровадження санкцій проти національних делегацій і повернути росіян до Асамблеї.

Про це повідомив глава делегації України в ПАРЄ Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook.

«Прихильники повернення РФ не здалися. Новий президент ПАРЄ італійський соціаліст Ніколетті хоч і не так, як його попередник Аграмунт, але все одно прагне мати росіян в Асамблеї. Цинізм вищого гатунку від певних очільників РЄ: це все одно що не засуджувати злочинця, а змінити свої закони так, щоб злочинець таким не вважався», - написав Ар’єв.

У Росії сьогодні заявили, що не направлятимуть свою делегацію на січневу сесію ПАРЄ, оскільки до регламенту асамблеї не були внесені поправки про захист прав національних делегацій від дискримінації.

Постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook прокоментував заяву росіян, назвавши її «другою поспіль гарною новиною з Москви після новини про вичерпання Резервного фонду РФ».

«Перекладаю текст новини з дипломатичної мови на людську: ми хочемо повернутися, але нас не пускає русофобська меншість, яка могла б оскаржити наші повноваження в Асамблеї і знову «Добрый вечер, санкции». Тепер ми проведемо 2018 рік у спробах внести зміни до регламенту ПАРЄ, щоб виключити можливість санкцій в принципі і повернутися в січні 2019 року. Наші найвищі партнери в цьому - генеральний секретар РЄ Ягланд і майбутній голова ПАРЄ Ніколетті. Це не я сказав. Це росіяни сказали. Я лише переклав», - написав Кулеба.

Раніше Бюро ПАРЄ створило спеціальну групу, яка займеться питанням представлення Росії в обох статутних органах Ради Європи, тобто повернення представників РФ до складу ПАРЄ.

Прихильники зняття з РФ санкцій пропонують ухвалити це рішення задля «синхронізації представленості РФ у двох статутних органах Ради Європи». Новостворена група має вивчити таку можливість.

Спочатку пропонувалося, що новостворена група має підготувати «пропозиції» щодо синхронізації органів, тобто проект рішення, який буде винесений на голосування в ПАРЄ. За підсумками дискусії Бюро асамблеї вирішило, що результатом роботи нового органу має стати «бачення», тобто звіт, який не є проектом документа і не може бути напряму винесений на голосування асамблеї.