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    Росіяни на Донбасі збільшили кількість офіцерів-розвідників

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    Росіяни на Донбасі збільшили кількість офіцерів-розвідників

    Українська розвідка дала пояснення, чому РФ збільшує кількість кадровиків офіцерів на окупованому Донбасі

    На Донбасі збільшили кількість російських кадрових офіцерів-розвідників.

    Таку інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони озвучив представник прес-центру міністерства Дмитро Гуцуляк на брифінгу 15 серпня.

    За інформацією розвідки, таких офіцерів-розвідників залучають до підготовки «розвідувально-диверсійних груп у з’єднаннях і частинах 1 та 2 армійських корпусів Збройних сил Російської Федерації».

    Українська розвідка пояснює збільшення кількості кадрових офіцерів зниженням ефективності розвідувальних підрозділів тактичної ланки бойовиків та зростанням бойових втрат серед рядового складу розвідників бойовиків.

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