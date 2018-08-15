Росіяни на Донбасі збільшили кількість офіцерів-розвідників
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Українська розвідка дала пояснення, чому РФ збільшує кількість кадровиків офіцерів на окупованому Донбасі
На Донбасі збільшили кількість російських кадрових офіцерів-розвідників.
Таку інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони озвучив представник прес-центру міністерства Дмитро Гуцуляк на брифінгу 15 серпня.
За інформацією розвідки, таких офіцерів-розвідників залучають до підготовки «розвідувально-диверсійних груп у з’єднаннях і частинах 1 та 2 армійських корпусів Збройних сил Російської Федерації».
Українська розвідка пояснює збільшення кількості кадрових офіцерів зниженням ефективності розвідувальних підрозділів тактичної ланки бойовиків та зростанням бойових втрат серед рядового складу розвідників бойовиків.