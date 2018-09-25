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    Росіяни начебто змогли виявити в повітрі американський стелс-винищувач F-22

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    Росіяни начебто змогли виявити в повітрі американський стелс-винищувач F-22

    Виявити американський літак нібито зміг російський Су-35С

    Видання Defense Blog із посиланням на акаунт fighter_bomber в Instagram пише про те, що росіянам начебто вдалося виявити американський стелс-винищувач 5 покоління F-22 Raptor.

    На фотографії до допису в Instagram справді можна впізнати силует F-22.

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    Акаунт fighter_bomber заявляє про те, що американський винищувач був виявлений за допомогою системи інфрачервоного розпізнавання і відслідковування OLS-35, яка стоїть на найсучаснішому російському винищувачі покоління 4++ Су-35С.

    Даний винищувач залучався РФ до операції в Сирії і супроводження стратегічних бомбардувальників Ту-95М. Система OLS-35 дозволяє виявляти ворожі літаки по тепловому сліду і супроводжувати до чотирьох цілей одночасно. Ракурс фото говорить про те, що Су-35С нависав над F-22 Raptor.

    Росія США літак військова техніка
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