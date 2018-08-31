Росіяни поділили вулицю у прикордонному селищі Мілове на Луганщині (фото)



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Фото: Громадське

Раніше вулиця знаходилася у спільному користуванні російської та української сторони

В п’ятницю, 31 серпня, у прикордонному районному центрі Мілове на півночі Луганської області росіяни почали встановлювати загородження.

Про це повідомляє Громадське.

Паркан споруджують уздовж розділової смуги української та російської частин Мілового, на вулиці Дружби народів, що веде до центру селища.

Раніше вулиця знаходилася у спільному користуванні російської та української сторони. Демаркації кордону не було з 1990 року.

Увесь час дорогу обслуговували українські комунальні служби.

Місцеві мешканці кажуть, що не бачать практичної потреби в існуванні такого паркану, окрім того, що це штучно створює соціальну напругу у прикордонному селищі.

Нагадаємо раніше про «російські стовпи» в селищі Міловому повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.