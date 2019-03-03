Росіянин підняв прапор України над своїм будинком на підтримку Сенцова



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Володимир Єгоров закликав росіян вивішувати прапор України на своїх будинках

Російський активіст Володимир Єгоров підняв над своїм будинком прапор України, таким чином закликавши владу Росії звільнити українського політв'язня Олега Сенцова.

Про це активіст повідомив, коментуючи пост адвоката Дмитра Діндзе у Facebook.

«Коли буде можливо прийти до Олега, передайте йому привіт. Я вивісив у себе на будинку український прапор і почав вимагати у Путіна звільнити Олега і всіх українських військовополонених. Звичайно, це марно, але я більше нічого не можу зробити. Це Росія Тверська область», — написав Єгоров, коментуючи публікацію адвоката про те, що його дружина Ольга Дінзе намагається потрапити до українського політв'язня.

Згодом росіянин оприлюднив фото прапора у своєму Facebook, закликавши владу Росії вивести війська із території України.

«Росіяни! Протестувати проти путінської вояччини не просто, а дуже просто! Вивішуйте прапор України на фасаді свого будинку (квартири). Вимагайте від кремлівської ОЗУ виведення військ Росії з України, звільнення всіх українських військовополонених, звільнення захоплених територій чужої країни», — написав він.

Зазначимо, Володимир Єгоров намагався покинути Росію влітку 2017 року, після того як його будинок у Торопці кілька разів намагались спалити невідомі.

Він пов'язує нападу зі своєю опозиційною і антикорупційною діяльністю. Активіст попросив політичного притулку в Білорусі, однак був екстрадований до Росії, де був поміщений під варту.

У липні 2017 року Єгорову у наданні політичного притулку також відмовила Україна.

У 2018 році у рідному місті Єгорова — Торопці Тверської області місцевий суд виніс йому вирок у вигляді 2 років позбавлення волі умовно за пост у соцмережі «ВКонтакте», спрямований проти президента Росії Володимира Путіна.