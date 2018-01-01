Росіянин, що підірвав автобус «Боруссії», стверджує, що робив це за гроші

Сьогодні в Дортмунді відбулося слухання у справі щодо вибуху, який стався в квітні цього року

Громадянин Німеччини російського походження, який визнав, що він підірвав бомбу поблизу автобуса футбольної команди «Боруссія», розповів про мотив своїх дій. Про це повідомляє Reuters. Сьогодні в Дортмунді відбулося слухання у справі щодо вибуху, який стався в квітні цього року. 28-річний чоловік, прізвище якого за



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Сьогодні в Дортмунді відбулося слухання у справі щодо вибуху, який стався в квітні цього року

Громадянин Німеччини російського походження, який визнав, що він підірвав бомбу поблизу автобуса футбольної команди «Боруссія», розповів про мотив своїх дій. Про це повідомляє Reuters.

Сьогодні в Дортмунді відбулося слухання у справі щодо вибуху, який стався в квітні цього року.

28-річний чоловік, прізвище якого за німецьким законодавством не називається (він згадується як Сергій В.), заявив, що не мав наміру вбити чи покалічити будь-кого.

Як переказав його адвокат Карл Гейденрайх, зловмисник хотів отримати фінансовий зиск через падіння вартості акцій, які, за його очікуванням, мали обвалитися після вибуху.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний був заарештований через 10 днів після того, як він заклав три вибухонебезпечні пристрої біля готелю, де жила команда. Вибухи пошкодили вікна клубного автобусу, легкі порізи отримав футболіст «Борусії» Марк Бартра.