Російські лікарі погрожували «напхати» зв’язаного Сенцова штучним харчуванням, - адвокат документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Сенцов голодує 86-й день

Сенцов також просив адвокатів не клопотати про переведення в окупований Сімферополь

Головний лікар лікарні в російському місті Лабитнангі погрожував українському політв'язню Олегу Сенцову зв'язати його та насильно «напхати» медпрепаратами і штучним харчуванням. Про це повідомив в Facebook адвокат Дмитро Дінзе.

«Сенцов не вірить в забезпечувальні заходи з боку Росії. Раніше його привозили в громадянську лікарню для обстеження та можливості поміщення до медичного закладу громадського типу. Головний лікар, коли дізнався, кого до нього привезли, сказав, що прив'яже Олега до лікарняного ліжка та «напхає» його насильно медичними препаратами і штучним харчуванням. Якщо ж Олег буде відмовлятися, то трубу з штучним харчуванням поставить в ніс або рот, на крайній випадок – в дупу. Ось такі лікарі в Росії бувають», – написав він.

Дінзе також опублікував звернення адвоката Наталії Добревої, яка представляє інтереси Сенцова в Європейському суді з прав людини, адресоване представнику РФ при ЄСПЛ – заступнику міністра юстиції РФ Михайлу Гальперіну, в якому вона просить перевести режисера в клінічний багатопрофільний медичний центр «Святитель Лука» у Сімферополі.

Проте сам Сенцов від руки дописав у зверненні, що просить не клопотати про переведення. За словами режисера, він не впевнений, що його туди довезуть живим, крім того, режисер вважає, що «жодні інші лікарі його не вилікують, тому що він не хворіє, а голодує і не збирається зупинятися».

Як повідомлялося, напередодні адвокат Сенцова заявив про погіршенні його стану: у нього сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії, а також дуже низький пульс. У Олега погано з серцем і його два рази намагалися умовити виїхати в лікарню.

Проте в Федеральній служби виконання покарань РФ по Ямало-Ненецькому округу заявили, що медпрацівники оглядають Сенцова щодня і стан його здоров'я задовільний.

Як повідомлялося, Олега Сенцова і Олександра Кольченка було затримано російськими правоохоронними органами в Криму в травні 2014 року. В серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років, а Кольченка – до 10 років колонії. Їх звинувачують у терористичній діяльності.

14 травня цього року Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які ув'язнені в російських в'язницях. Сьогодні, 7 серпня, триває 86-й день голодування.

Проте сам Сенцов від руки дописав у зверненні, що просить не клопотати про переведення. За словами режисера, він не впевнений, що його туди довезуть живим, крім того, режисер вважає, що «жодні інші лікарі його не вилікують, тому що він не хворіє, а голодує і не збирається зупинятися».