Російські міста очолили список найбільш екстремальних у світі для туризму



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El Pais зарахувало до числа екстремальних місць на Землі якутське село Оймякон

Відразу декілька російських населених пунктів: Якутськ, Оймякон і Верхоянськ очолили список екстремальних місць планети в рейтингу найбільш складних для життя і туризму міст, який склали аналітики іспанської газети El Pais.

Як відзначають експерти, Якутськ відрізняється максимально екстремальним кліматом, так як взимку температура повітря в цьому населеному пункті опускається до мінус 40 градусів Цельсія, а влітку може досягати 29 градусів, через що в місто рідко приїжджають туристи, а місцеві жителі відчувають серйозні життєві труднощі . При цьому, як пише видання, Якутськ — це регіональний центр і одночасно важливий культурний, науковий і економічний центр Сибіру.

Також видання зарахувало до числа екстремальних місць на Землі якутське село Оймякон, де в 1926 році температура повітря досягла позначки мінус 71,2 градуса Цельсія. За даними газети, в цьому місті живуть багато літніх росіян.

Крім цього, El Pais включив в своїй рейтинг ще одне якутське місто — Верхоянськ. Автори видання стверджують, що це місто увійшло в список через рекордні температурні перепади. Зокрема, найнижча температура, зафіксована в Верхоянську, склала мінус 69,8 градуса Цельсія, а найвища — 37 градусів Цельсія. Його занесли в Книгу рекордів Гіннеса як місто з найбільш різкими перепадами температур.

Найспекотнішим містом світу El Pais назвало мексиканський Сан-Луїс-Ріо-Колорадо, де максимальна температура досягала 59,5 градусів Цельсія. А найбільш важкодоступним містом на Землі видання вважає перуанське шахтарське місто Ла-Рінконада, розташоване на висоті 5099 метрів над рівнем моря. Газета називає життя в місті вічної мерзлоти непростим. При цьому місто приваблює безліч лижників і любителів альпінізму.

Також газета включила в список найбільш низько розташованих в світі міст ізраїльські Єрихон і Табха (більше 200 метрів нижче рівня моря). Найбільш віддаленим в світі містом видання назвало місто-острів Адак в групі Алеутських островів.