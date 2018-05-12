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    Російські прикордонники затримали двох українських рибалок, - ЗМІ

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    <span>В Азовському морі зникли українські рибалки: їх, ймовірно, затримали прикордонники РФ</span>
    В Азовському морі зникли українські рибалки: їх, ймовірно, затримали прикордонники РФ

    У Бердянську двоє місцевих рибалок вийшли у море і не повернулись

    11 травня стало відомо про зникнення у Бердянську двох місцевих рибалок, які вийшли у море і не повернулись.

    Рятувальники розпочали пошукову операцію в Азовському морі.

    Як інформує прес-служба ДСНС у Запорізькій області, було відомо, що 51-річний та 21-річний мешканці Бердянська 10 травня на човні «Амур» вийшли в море з території бази відпочинку «Іскра» Бердянської коси та досі не повернулись.

    Згодом з’ясувалось, що їх могли затримати російські прикордонники.

    11 травня о 18:26 до чергової частини Бердянського відділу Нацполіціі зателефонувала дружина одного із зниклих рибалок.

    Жінка розповіла правоохоронцям, що, нібито, отримала дзвінок від прикордонної служби Російської Федерації про затримання її чоловіка і його товариша, і що зараз вони перебувають у приморському місті Єйськ Краснодарського краю РФ.

    Нагадаємо, 25 березня українські прикордонники затримали в акваторії Азовського моря риболовецьке судно з анексованої Керчі під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі.

    3 травня Держприкордонслужба України повідомила, що «росіяни почали жорстку політику затримання й огляду суден», які прямують через Керченську протоку.

    4 травня російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    прикордонники Росія Держприкордонслужба ДСНС Азовське море рибальство рятувальники Запорізька область жінка дружина порт
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