Російські прикордонники затримали двох українських рибалок, - ЗМІ
- Сьогодні, 01:40
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У Бердянську двоє місцевих рибалок вийшли у море і не повернулись
11 травня стало відомо про зникнення у Бердянську двох місцевих рибалок, які вийшли у море і не повернулись.
Рятувальники розпочали пошукову операцію в Азовському морі.
Як інформує прес-служба ДСНС у Запорізькій області, було відомо, що 51-річний та 21-річний мешканці Бердянська 10 травня на човні «Амур» вийшли в море з території бази відпочинку «Іскра» Бердянської коси та досі не повернулись.
Згодом з’ясувалось, що їх могли затримати російські прикордонники.
11 травня о 18:26 до чергової частини Бердянського відділу Нацполіціі зателефонувала дружина одного із зниклих рибалок.
Жінка розповіла правоохоронцям, що, нібито, отримала дзвінок від прикордонної служби Російської Федерації про затримання її чоловіка і його товариша, і що зараз вони перебувають у приморському місті Єйськ Краснодарського краю РФ.
Нагадаємо, 25 березня українські прикордонники затримали в акваторії Азовського моря риболовецьке судно з анексованої Керчі під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі.
3 травня Держприкордонслужба України повідомила, що «росіяни почали жорстку політику затримання й огляду суден», які прямують через Керченську протоку.
4 травня російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму.
Джерело: Інтерфакс-Україна