Російські прикордонники затримали естонське судно



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Через помилки в навігації судно відхилилося від курсу, заявили на підприємстві Morobell

Власник естонського підприємства Morobell, яке здійснює промисловий вилов риби в Балтійському морі, заявив, що затримання в Росії риболовецького судна власності фірми спричинила помилка навігації, через яку судно випадково зайшло в виняткову економічну зону РФ.

Про це повідомляє ERR.

«Через помилки в навігації судно відхилилося від курсу, не знаючи про це, тому протягом короткого часу воно перебувало у виключній економічній зоні Російської Федерації», - заявила в поширеному в четвер коментарі член правління Morobell Алдона Баум.

«З урахуванням того, що йдеться про міжнародний інцидент, наш перший пріоритет - захист інтересів команди і пошук вирішення ситуації, щоб судно разом командою змогло піти з порту. Ми опікуємося цим спільно з різними відомствами», - додала Баум, підкресливши, що судно не здійснювало незаконний вилов.

За її словами, керівництво фірми перебуває в контакті з командою.

Судно Roxen, що належить хаапсалуській фірмі і ходить під фінським прапором, російські прикордонники затримали 10 травня за підозрою в порушенні правил рибальства.

У ФСБ заявили, що на борту судна виявили понад 7,5 тонн незаконно добутої риби, а збитки попередньо оцінили в 49 млн рублів. За фактом порушень триває перевірка, судно супроводили в калінінградський морський рибний порт.

Прес-секретар МЗС Естонії Армо Васк повідомив, що міністерство з'ясовує обставини інциденту, за допомогою громадяни Естонії не зверталися.

Нагадаємо, раніше естонський міністр внутрішніх справ Март Хельме нагадав, що Росія досі не повернула Естонії 5,2% її території.