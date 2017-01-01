Російські силовики знову прийшли з обшуками до кримських татар

Триває обшук у будинку активіста Фазіла Ібраїмова

У середу, 6 грудня, на території окупованого Криму, у Сімферополі, російські силовики проводять обшук у активіста Фазіла Ібраїмова. Про це повідомив адвокат Маммет Мамбетов. «О 6-й ранку за кримським часом (7:00 за Києвом. – Ред.) зателефонувала мені його дружина і повідомила, що в їхньому будинку обшук і зв’язок



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Кримськотатарський активіст Фазіл Ібраїмов

Триває обшук у будинку активіста Фазіла Ібраїмова

У середу, 6 грудня, на території окупованого Криму, у Сімферополі, російські силовики проводять обшук у активіста Фазіла Ібраїмова. Про це повідомив адвокат Маммет Мамбетов.

«О 6-й ранку за кримським часом (7:00 за Києвом. – Ред.) зателефонувала мені його дружина і повідомила, що в їхньому будинку обшук і зв’язок обірвався», – розповів адвокат.

За його даними, обшук, найімовірніше, проводиться в будинку на вулиці Абдуля Тейфука.

Громадська організація «Кримська солідарність» повідомляє, що біля місця обшуку стоїть автозак.

Офіційних коментарів російських силовиків з цього приводу немає.

У серпні цього року підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя заарештував 62-річного Ібраїмова на п’ять діб. Чоловік спробував виступити на громадських слуханнях, присвячених будівництву житлового масиву «Кримська роза». Однак голова підконтрольної Росії адміністрації Сімферополя Геннадій Бахарєв позбавив його слова і попросив поліцейських вивести активіста із зали. Виникла невелика бійка, після якої Ібраїмова звинуватили в «непокорі законним вимогам поліції».

У жовтні 2017 року, як повідомив адвокат Маммет Мамбетов, російські силовики помилково обшукали сина 62-річного активіста Фазіла Ібраїмова Енвера.

Новий житловий масив «Кримська роза» планують побудувати на орієнтовно 9 тисяч квартир на північно-східній околиці Сімферополя. На цій землі вже багато років живуть люди, будинки яких планують знести. Експерти вказують, що мікрорайон «Кримська роза» спроектований з помилками.

Джерело: Крим.Реалії