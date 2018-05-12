Російські тюремники знову кинули Кольченка до штрафного ізолятора

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Фото: Радіо Свобода Олександр Кольченко

Це вже втретє Кольченка кидають до ШІЗО

Політичний в'язень, українець Олександр Кольченко провів 13 діб у штрафному ізоляторі російської колонії міста Копейська. Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на правозахисницю Тетяну Щур.

На думку правозахисниці, чергове покарання українського політв'язня Кольченка пов'язано з посиленням режиму в колонії у зв'язку з травневими святами і присягою президента РФ.

У 2018 році кримчанина вже втретє поміщають в штрафний ізолятор.

За інформацією Тетяни Щур, в березні Кольченко також 13 днів провів у ШІЗО за нібито пересування без охорони саме по тих місцях, де він і інші засуджені, як правило, ходять без охорони: в бібліотеку, в їдальню.

На Новий рік Кольченко вже знаходився в ізоляторі за «порушення форми одягу», бо не пришив бирку із прізвищем на одяг, що тимчасово заміняє випраний до свята бушлат.

Штрафний ізолятор (ШІЗО) - відділення виправної установи, де розташовані камери для порушників режиму утримання. Поміщена людина в штрафний ізолятор істотно обмежена у правах. Так, йому забороняються побачення, телефонні розмови, отримання посилок, передач і бандеролей, придбання будь-яких товарів, куріння, забороняється приносити з собою продукти харчування і особисті речі, за винятком предметів першої необхідності.

Олександр Кольченко та Олег Сенцов були затримані представниками російських спецслужб в Криму в травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії.

Написати листа політв'язню можна за адресою: 456612, Челябінська обл., м. Копейськ, вул. Кемеровська, 20, ФКУ ВК-6 УФСВП Росії по Челябінській обл. Кольченко Олександру Олександровичу, 1989 р. н.