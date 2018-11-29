Російські винищувачі цілеспрямовано обстріляли українські кораблі, - СБУ



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В СБУ переконані, що українські військовослужбовці вижили дивом

СБУ оприлюднила розмови російських льотчиків під час атаки на українські кораблі

Українські кораблі були цілеспрямовано обстріляні некерованими ракетами з винищувачів Російської Федерації у Керченській протоці.

Про це на брифінгу 29 листопада заявив заступник голови СБУ Олег Фролов.

Він також продемонстрував запис перехоплених розмов російських пілотів у Керченській протоці 25 листопада.

«Ці перемовини не залишають жодних сумнівів, що російське військове керівництво свідомо віддавало наказ на застосування зброї проти українських кораблів. В цих перемовинах чітко вказується на використання двох «карандашів» (некерованих ракет) як з боку Су-30, так і з боку Ка-52», - сказав Фролов.

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Він додав, що російські військові використали українські кораблі як мішень.

«Українські кораблі стали мішенню, де російські вояки зухвало відпрацювали свої навички застосування різних видів озброєнь», - сказав Фролов.

За його словами, повітряні судна використали зброю, виконали завдання та повернулися до пункту постійної дислокації.

Фролов переконаний, що «українські військовослужбовці вижили дивом, адже зазнали 6 видів нападу».

«А саме: таран українського буксира «Яни Капу» російським кораблем «Дон» прикордонного управління ФСБ РФ, бойове застосування двох ракет російським багатоцільовим винищувачем Су-30, бойове застосування двох ракет російським розвідувально-ударним гелікоптером Ка-52, застосування росіянами великокаліберного корабельного озброєння – вогонь вівся по рубці, де перебували моряки, штурм українських моряків спецназом з застосуванням фізичного насильства», - розповів Фролов.

Він додав, що шостий вид насильства триває зараз – це фізичний і морально-психологічний тиск та незаконний арешт 24 українських військовослужбовців, відмова у допуску та приховування інформації про стан здоров'я 3 поранених.

За словами Фролова, СБУ продовжує документувати злочини Росії проти українських військових і вже оголосила підозру 8 представникам прикордонних служб ФСБ та збройних сил РФ, що видавали накази нападу.

«Серед них адмірал та контр-адмірал прикордонного управління ФСБ РФ», - сказав представник СБУ.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 437 (ведення агресивної війни), ст.15 (замах на злочин) та ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

СБУ працює над становленням всіх російських військовослужбовців, причетних до нападу на українських моряків.