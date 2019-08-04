Російські військові проводять підводну експедицію у анексованому Криму



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Російські військові шукають залишки кораблів і літаків часів Другої світової

Російські військові та представники пошукового руху проводять експедицію «Аджимушкай-2019» в окупованій Керчі.

Про це повідомляє «Крим.Реалії».

«У період з 29 липня по 13 серпня буде проведено другий етап пошукової експедиції «Аджимушкай-2019» в районі Аджимушкайських каменоломень міста Керч», – сказано в повідомленні відомства.

У прес-службі округу повідомили, що на першому етапі експедиції залучили гідрографічне судно Чорноморського флоту, завдяки якому можна виявити залишки кораблів і літаків.

«Були виявлені літак «Аерокобра», останки штурмовика ІЛ-2, пароплав «Марія», який затонув у результаті навігаційної аварії в 1908 році, а також знайдені останки німецької десантної баржі F-334а. Частина виявлених артефактів була піднята з дна моря на поверхню», – зазначили у відомстві.

Аджимушкайські каменоломні оборонялися з 16 травня по 30 жовтня 1942 року, в боях брали участь 13 тисяч осіб. В живих залишалося 48 осіб. Облога тривала 170 днів.

На початку травня 2017 року з дна моря в зоні будівництва Керченського мосту підняли літак часів Другої світової війни.