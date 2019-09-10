Російські ЗМІ назвали ім'я американського агента в Кремлі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Смоленков за час своєї кар'єри в держорганах працював секретарем у посольстві Росії в США у Вашингтоні і в апараті уряду РФ

Високопоставленим російським чиновником, якого завербувало ЦРУ і 2017 року було евакуйовано з Росії через побоювання в можливому викритті, може бути співробітник адміністрації президента РФ Олег Смоленков.

Про це повідомляє Комерсант.

«У понеділок американський телеканал CNN повідомив про те, що 2017 року з Росії був екстрено евакуйований «найбільш цінний інформатор американських спецслужб у владних структурах РФ». Ім'я інформатора не повідомлялося, проте мова може йти про співробітника адміністрації президента РФ Олега Смоленкова, який виїхав у червні 2017 року з сім'єю на відпочинок до Чорногорії і безслідно там зник, - йдеться в повідомленні.

Джерело Коммерсанта в держорганах США підтвердило, що у випадку з репортажем CNN йдеться саме про Олега Смоленкова.

Зазначається, що Смоленков за час своєї кар'єри в держорганах працював секретарем у посольстві Росії в США у Вашингтоні і в апараті уряду РФ. 2010 року указом президента Дмитра Медведєва референту департаменту апарату уряду Смоленкову Олегу Борисовичу було присвоєно чин дійсного державного радника РФ 3-го класу.

Коммерсанту вдалося виявити дані про те, де зараз може перебувати Олег Смоленков і його сім'я.

На сайті The Washington Post у розділі про продаж нерухомості є інформація про придбання 5 червня 2018 року будинку у місті Стаффорд (штат Вергінія) вартістю близько $925 тис. якимись Олегом і Антоніною Смоленковими.

Дружина Олега Смоленкова, Антоніна також працювала в апараті уряду РФ.

Фото особняка зовні і зсередини є на сайті одного з місцевих агентств нерухомості. Його площа становить близько 760 кв. метрів. Будинок стоїть на ділянці в 1,2 га. Особняк налічує шість спалень і шість ванних кімнат.

У мережі є також дані про реєстрацію договору управління власністю на ім'я Олега і Антоніни Смоленкових, оформленого 28 січня 2019 року.

Нагадаємо, вчора американський телеканал CNN повідомив, що 2017 року американське розвідувальне співтовариство прийняло рішення евакуювати з Росії надсекретного агента, який входив до вищого ешелону російської влади, через побоювання, що президент США Дональд Трамп може викрити його.

Пізніше стало відомо, що евакуйований з Кремля агент повідомив про наказ президента РФ Володимира Путіна втручатися у вибори США.