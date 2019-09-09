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    США у 2017 році таємно вивезли шпигуна, який працював в уряді Росії - CNN

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    <p>Представник ЦРУ Бріттані Брамелл заперечує, що причиною можливої спецоперації могли стати дії Трампа</p> - США у 2017 році таємно вивезли шпигуна, який працював в уряді Росії - CNN

    Представник ЦРУ Бріттані Брамелл заперечує, що причиною можливої спецоперації могли стати дії Трампа

    За даними CNN, шпигун передавав інформацію про внутрішню діяльність Кремля

    У 2017 році розвідка США таємно вивезла з Росії одного з своїх найбільш цінних агентів, який працював в російському уряді.

    Про це 9 вересня повідомляє CNN з посиланням на джерела в адміністрації президента США Дональда Трампа.

    Зазначається, що шпигун передавав інформацію про внутрішню діяльність Кремля, а також плани президента Росії Володимира Путіна і його думку з різних питань. За словами одного зі співрозмовників CNN, у влади США не було подібних цінних джерел інформації в російському уряді.

    Існування агента ретельно приховувалося, він працював на американську розвідку багато років. Його вирішили вивезли з Росії через недбале ставлення Трампа і співробітників його адміністрації до засекреченої інформації, стверджує CNN. Як проходила евакуація і де зараз знаходиться агент, виданню невідомо.

    Прес-секретар Білого дому Стефані Грішем заявила CNN, що інформація телеканалу не відповідає дійсності і «може поставити під загрозу життя людей».

    Представник ЦРУ Бріттані Брамелл заперечує, що причиною можливої спецоперації могли стати дії Трампа.

    До слова, у Запоріжжі викрили агента російського Головного управління розвідки, який працював на стратегічному завод «Мігремонт» і передавав Росії секретні дані.

    Джерело: Медуза

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