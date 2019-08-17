Російським лікарям не повідомили, що їх пацієнти радіоактивні



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Сєверодвинськ опинився у центрі уваги світових ЗМІ через вибух реактивної установки у Білому морі

Російські спецслужби засекретили обставини вибуху поблизу Сєверодвинська

Персонал Архангельської обласної лікарні не повідомили про те, що троє постраждалих після вибуху на військовому полігоні поблизу Сєверодвінська, заражені радіацією. Про це виданню The Moscow Times розповіли співробітники лікарні.



За словами одного з хірургів, у персоналу медустанов були підозри щодо того, що постраждалі заражені, однак медикам не дали вказівки застосовувати засоби захисту при контакті з пацієнтами. У одного з лікарів, зазначає видання, згодом виявили радіоактивний ізотоп в м'язовій тканині. Сам він розмовляти з журналістами відмовився.



П'ять співрозмовників видання серед медперсоналу заявили, що співробітники Федеральної служби безпеки попросили медиків, які працювали з пацієнтами безпосередньо, дати підписку про нерозголошення. «Їх не змушували підписувати (документи), але коли три співробітника ФСБ приходять зі списком і просять підписати тих, хто в списку, мало хто скаже «ні», - сказав виданню один з лікарів.



МОЗ, ФСБ, адміністрація Архангельської області і Архангельська обласна клінічна лікарня на запити видання не відповіли.



Раніше про те, що медиків не попереджали про радіацію, повідомило видання «Северные вести» без посилання на джерело. Воно також розповідало, що в Архангельській обласній клінічній лікарні опечатали все, що було пов'язано з прийомом постраждалих в результаті вибуху.

Як повідомляв «Главком» раніше, на початку серпня унаслідок вибуху реактивної установки на морській платформі в Білому морі загинуло щонайменше семеро людей - п'ятеро співробітників державної корпорації «Росатом» та двоє представників міністерства оборони РФ. Іще троє військових та троє співробітників «Росатома» зазнали поранень. У день вибуху міністерство оборони РФ повідомляло про двох загиблих та шістьох поранених.