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    Російський адвокат Полозов отримав дозвіл на роботу в Україні

    • Сьогодні, 18:53
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    Адвокат Микола Полозов
    Адвокат Микола Полозов

    Водночас адвокат заявив, що не планує здійснювати адвокатську діяльність в Україні

    Російський адвокат Микола Полозов повідомив, що отримав посвідчення адвоката в Україні.

    Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Два тижні тому мною було отримано посвідчення адвоката України, видане Національною асоціацією адвокатів України. Уважні читачі могли виявити помилку, яка полягала в неправильній даті видачі посвідчення. Дійсно, як мені пояснили в асоціації, в поліграфії, при друку посвідчення, вказали неправильну дату. Тепер все виправлено. Нове посвідчення правильне за формою і за змістом», — зазначив Полозов.

    Водночас адвокат заявив, що не планує здійснювати адвокатську діяльність в Україні.

    «Згодом, можливо, це буде цікавим досвідом, але в теперішній час весь час і сили йдуть на захист громадян України в Росії і окупованому Криму», — написав адвокат.

    Він підкреслив, що українське посвідчення адвоката потрібне для того, щоб безпосередньо подавати запити, збирати докази невинуватості підзахисних безпосередньо в Україні. 

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