Російський адвокат Полозов отримав дозвіл на роботу в Україні

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Адвокат Микола Полозов

Водночас адвокат заявив, що не планує здійснювати адвокатську діяльність в Україні

Російський адвокат Микола Полозов повідомив, що отримав посвідчення адвоката в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Два тижні тому мною було отримано посвідчення адвоката України, видане Національною асоціацією адвокатів України. Уважні читачі могли виявити помилку, яка полягала в неправильній даті видачі посвідчення. Дійсно, як мені пояснили в асоціації, в поліграфії, при друку посвідчення, вказали неправильну дату. Тепер все виправлено. Нове посвідчення правильне за формою і за змістом», — зазначив Полозов.

Водночас адвокат заявив, що не планує здійснювати адвокатську діяльність в Україні.

«Згодом, можливо, це буде цікавим досвідом, але в теперішній час весь час і сили йдуть на захист громадян України в Росії і окупованому Криму», — написав адвокат.

Він підкреслив, що українське посвідчення адвоката потрібне для того, щоб безпосередньо подавати запити, збирати докази невинуватості підзахисних безпосередньо в Україні.

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