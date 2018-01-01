Російський мобільний монополіст на окупованому Донбасі почав витісняти українських операторів

За словами Клімкіна, це лише один з численних прикладів діяльності російської «мафіозної структури» на окупованих землях

Російська адміністрація «затягла» на територію окупованого Донбасу власного провайдера. Про це сказав голова МЗС України Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Данії Андерсом Самуельсеном. «Ми протягом останніх місяців намагаємось врятувати мобільний зв’язок.



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За словами Клімкіна, це лише один з численних прикладів діяльності російської «мафіозної структури» на окупованих землях

Російська адміністрація «затягла» на територію окупованого Донбасу власного провайдера. Про це сказав голова МЗС України Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Данії Андерсом Самуельсеном.

«Ми протягом останніх місяців намагаємось врятувати мобільний зв’язок. Ми не отримали жодного дозволу на безпечний ремон мобільного зв’язку. Ви знаєте чому? Оскільки російська адміністрація затягла туди російського провайдера, і уже зараз картки його продаються в 5-7 разів більше, ніж до цього звичайні послуги українського оператора», — розповів міністр.

За словами Клімкіна, це лише один з численних прикладів діяльності російської «мафіозної структури» на окупованих землях.

«Усе, що віддаляє Донбас від України — воно веде окупований Донбас в нікуди. Воно не веде в Росію, воно веде в нікуди, і те, що там на сьогодні реальна мафіозна структура, яка заробляє на трафіках починаючи від вугілля і до всього іншого, розпилює на металобрухт реально те, що є власністю України і українських компаній — це все буде потім задокументовано, за все це потрібно буде відповідати і за все це потрібно буде платити», — зазначив він.

Нагадаємо, зв’язок Vodafone зник на непідконтрольних територіях Донбасу 11 січня. У компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю. Це був останній український мобільний оператор, що працював на окупованих територіях. 19 січня зв'язок було відновлено на Луганщині, на Донеччині зв'язку досі немає.



