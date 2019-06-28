Російський слідком за 4 місяці завів 70 справ на українських військових



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Російські слідчі пачками заводять справи на українських військових

374 епізоди злочинної діяльності ми сьогодні закидаємо військовослужбовцям Збройних сил України, - Бастрикін

Слідчий комітет РФ порушив 70 нових кримінальних справ по «фактами злочинів на південному сході України за останні чотири місяці». Про це повідомив глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін.

«374 епізоди злочинної діяльності ми сьогодні закидаємо військовослужбовцям Збройних сил України. Це застосування заборонених засобів і методів ведення війни, геноцид, вбивства, викрадення людини», - сказав Бастрикін.

У березні цього року Бастрикін на колегії відомства повідомив, що СК з 2014 року порушив 307 кримінальних справ, за якими притягнуто до кримінальної відповідальності 150 осіб, в числі яких високопосадовці Міноборони України.

Джерело: УНН