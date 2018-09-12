Російський телеведучий вигнав зі студії і обматюкав українського експерта



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Ведучий НТВ вигнав зі студії українського політолога

Норкін не перший раз грубо поводиться з запрошеними з України експертами

Ведучий програми «Місце зустрічі» на НТВ Андрій Норкін зі скандалом вигнав Павла Жовріненка - українського експерта, який є головою правління українського Центру стратегічних досліджень.

Фрагмент випуску з'явився на YouTube.

«Ви можете помовчати? У вас нетримання, чи що?»- звернувся ведучий до гостя студії.

Коли за нього заступилися інші учасники дискусії, зазначивши, що українець має право висловитися, Норкін відповів, що той такого права не має, і зажадав вимкнути гостю мікрофон. Коли експерт продовжив говорити, Норкін попросив його покинути студію.

Йдучи, українець заявив, що «правда восторжествує» і «Росія вспрянет від сну».

«Клоун», - сказав Норкін йому вслід.

Ведучий обурювався, що не може «дати йому ***» [сильно побити] тільки через те, що гість старший за нього.

За мат извени: украинский эксперт вывел Андрея Норкина из себя прямо во время эфира. А не надо хамить ведущему! pic.twitter.com/h2JFMtduYJ — НТВ (@ntvru) 11 вересня 2018 р.

Норкін не перший раз грубо поводиться з запрошеними з України експертами. У вересні 2016 року Норкін посварився з українським політологом Сергієм Запорізьким. На думку Запорізького, ведучий говорив неправду, і той намагався його переконати. В результаті Норкін виштовхав гостя зі студії, заявивши, що не потерпить подібного від «всякого барана», оскільки працює в журналістиці вже 26 років.