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    Російський телеведучий вигнав зі студії і обматюкав українського експерта

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    Ведучий НТВ вигнав зі студії українського політолога - Російський телеведучий вигнав зі студії і обматюкав українського експерта
    Ведучий НТВ вигнав зі студії українського політолога

    Норкін не перший раз грубо поводиться з запрошеними з України експертами

    Ведучий програми «Місце зустрічі» на НТВ Андрій Норкін зі скандалом вигнав Павла Жовріненка - українського експерта, який є головою правління українського Центру стратегічних досліджень.

    Фрагмент випуску з'явився на YouTube.

    «Ви можете помовчати? У вас нетримання, чи що?»- звернувся ведучий до гостя студії.

    Коли за нього заступилися інші учасники дискусії, зазначивши, що українець має право висловитися, Норкін відповів, що той такого права не має, і зажадав вимкнути гостю мікрофон. Коли експерт продовжив говорити, Норкін попросив його покинути студію.

    Йдучи, українець заявив, що «правда восторжествує» і «Росія вспрянет від сну».

    «Клоун», - сказав Норкін йому вслід.

    Ведучий обурювався, що не може «дати йому ***» [сильно побити] тільки через те, що гість старший за нього.

    Норкін не перший раз грубо поводиться з запрошеними з України експертами. У вересні 2016 року Норкін посварився з українським політологом Сергієм Запорізьким. На думку Запорізького, ведучий говорив неправду, і той намагався його переконати. В результаті Норкін виштовхав гостя зі студії, заявивши, що не потерпить подібного від «всякого барана», оскільки працює в журналістиці вже 26 років.

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