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    Російський терор. На Харківщині окупант викрав голову громади

    В Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Російський терор. На Харківщині окупант викрав голову громади
    В Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з сайту Великобурлуцької громади

    Посадовця утримують у місцевому відділку поліції

    Росіяни програють війну і від власного безсилля чинять злочини проти мирного населення. Як заявив у відеозверненні голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, сьогодні ворог викрав із робочого кабінету голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка.

    За словами голови ОДА, керівника громади окупанти утримують у місцевому відділку поліції.

    «Це ганебний злочин! Будемо робити все, щоб захистити мирне населення громад Харківщини, в тому числі і Великобурлуцької», – наголосив Синєгубов.
    Нагадаємо, що в Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», 16 березня українська влада обміняла міського голову Мелітополя Івана Федорова на дев'ятьох російських солдат-строковиків. Понад п’ять днів Федорова утримували окупанти і схиляли до співпраці, але мер Мелітополя не погоджувався.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Російський терор. На Харківщині окупант викрав голову громади