Російський терор. На Харківщині окупант викрав голову громади

Посадовця утримують у місцевому відділку поліції

Росіяни програють війну і від власного безсилля чинять злочини проти мирного населення. Як заявив у відеозверненні голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, сьогодні ворог викрав із робочого кабінету голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка.

За словами голови ОДА, керівника громади окупанти утримують у місцевому відділку поліції.

«Це ганебний злочин! Будемо робити все, щоб захистити мирне населення громад Харківщини, в тому числі і Великобурлуцької», – наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, що в Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», 16 березня українська влада обміняла міського голову Мелітополя Івана Федорова на дев'ятьох російських солдат-строковиків. Понад п’ять днів Федорова утримували окупанти і схиляли до співпраці, але мер Мелітополя не погоджувався.