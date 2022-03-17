Мер Мелітополя вперше після полону звернувся до українців (відео)

Іван Федоров подякував жителям Мелітополя, які не побоялися виходити на мітинги за Україну

Чоловіка тримали у заручниках шість днів

Іван Федоров, мер Мелітополя, якого вчора звільнили з російського полону записав відеозвернення до своїх співвітчизників. Відео він опублікував у себе на сторінці Facebook.

«Дякую кожному мелітопольцю, який не побоявся відстоювати свою позицію, виходив на мітинги і декларував, що ми – українці – вільний народ.

Дякую всім мешканцям, які підтримували мене на відстані під час мого 6-денного полону.

Дякую друзям Мелітополя, які відстоювали інтереси нашого міста на всеукраїнській та міжнародній аренах, і зробили все можливе і неможливе для мого визволення», − сказав Федоров.

Нагадаємо, раніше окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Замість нього призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко.

Однак жителі міста висловили протест на дії окупантів так кілька днів поспіль виходити на мітинги. Вони скандували: «Мелітополь – Україна!» та «Де наш мер?!».

16 березня Федорова звільнили з російського полону. Як повідомила співголова парламентської фракції «Європейської солідарності» Ірина Геращенко, його обміняли на полонених російських окупантів.