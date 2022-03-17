Мер Мелітополя вперше після полону звернувся до українців (відео)
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Іван Федоров, мер Мелітополя, якого вчора звільнили з російського полону записав відеозвернення до своїх співвітчизників. Відео він опублікував у себе на сторінці Facebook.
«Дякую кожному мелітопольцю, який не побоявся відстоювати свою позицію, виходив на мітинги і декларував, що ми – українці – вільний народ.
Дякую всім мешканцям, які підтримували мене на відстані під час мого 6-денного полону.
Дякую друзям Мелітополя, які відстоювали інтереси нашого міста на всеукраїнській та міжнародній аренах, і зробили все можливе і неможливе для мого визволення», − сказав Федоров.
Нагадаємо, раніше окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Замість нього призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко.
Однак жителі міста висловили протест на дії окупантів так кілька днів поспіль виходити на мітинги. Вони скандували: «Мелітополь – Україна!» та «Де наш мер?!».
16 березня Федорова звільнили з російського полону. Як повідомила співголова парламентської фракції «Європейської солідарності» Ірина Геращенко, його обміняли на полонених російських окупантів.