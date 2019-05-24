Російський школяр напав на соратницю Путіна під час останнього дзвоника



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На думку місцевого психолога, «причиною такої агресії може стати довге стримування негативних почуттів або психічне відхилення»

Випускник школи селища Юркове в республіці Марій Ел (РФ) напав на депутата від «Єдиної Росії» Катерину Вахітову, коли вона виступала на останньому дзвонику. Відео події опублікувало видання «Pro Місто».

На кадрах видно, як випускник вибіг з натовпу і вдарив жінку по голові. Його скрутили і вивели із зали. Як розповідають очевидці, після події Вахитова в сльозах закінчила промову.

Школярі розповіли, що перед нападом юнак висловлював невдоволення тим, до якої партії належить депутат. Перед виступом Вахітової «він викрикував образи». На думку місцевого психолога, «причиною такої агресії може стати довге стримування негативних почуттів або психічне відхилення».

Поліція проводить перевірку за фактом події.