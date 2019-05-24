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    Російський школяр напав на соратницю Путіна під час останнього дзвоника

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    Російський школяр напав на соратницю Путіна під час останнього дзвоника

    На думку місцевого психолога, «причиною такої агресії може стати довге стримування негативних почуттів або психічне відхилення»

    Випускник школи селища Юркове в республіці Марій Ел (РФ) напав на депутата від «Єдиної Росії» Катерину Вахітову, коли вона виступала на останньому дзвонику. Відео події опублікувало видання «Pro Місто».

    На кадрах видно, як випускник вибіг з натовпу і вдарив жінку по голові. Його скрутили і вивели із зали. Як розповідають очевидці, після події Вахитова в сльозах закінчила промову.

    Школярі розповіли, що перед нападом юнак висловлював невдоволення тим, до якої партії належить депутат. Перед виступом Вахітової «він викрикував образи». На думку місцевого психолога, «причиною такої агресії може стати довге стримування негативних почуттів або психічне відхилення».

    Поліція проводить перевірку за фактом події.

    «Єдина Росія»  — російська консервативна політична партія, правляча партія в Російській Федерації. Була створена 2 грудня 2001 шляхом об'єднання пропрезидентського боку «Єдність» (лідер Сергій Шойгу) та лівоценристських політичних партій «Вітчизна» (лідер Юрій Лужков) і «Вся Росія» (лідер Мінтімєр Шаймієв). Після створення «Єдиної Росії» до партії приєдналась «проєльцинська» політична сила «Наш дім — Росія». Всеросійська політична партія «Єдина Росія» підтримує політику Президента Російської Федерації Путіна. Партію очолює діючий Голова Уряду Російськой Федерації Мєдвєдєв. Всі міністри Російської Федерації є членами «Єдиної Росії», також політична сила має конституційну більшість в Державній Думі та в Раді Федерації.

    Члени партії на сучасному політичному жаргоні іменуються «єдиноросами».

    Виборчий список партії на думських виборах 2007 року і її політичний курс очолив президент Росії Володимир Путін, який однак не член партії. У результаті думських виборів 2007 року в Росії закріпилася утворена раніше політична система з домінуючою партією за якої партія влади «Єдина Росія» має у розпорядженні кваліфіковану більшість, достатню для одностайного ухвалення будь-яких рішень без урахування думки опозиції.

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