  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Російському режисеру Серебреннікову відмінили домашній арешт

    • Розсилка
    <p>Серебренніков перебував під домашнім арештом з серпня 2017 року</p> - Російському режисеру Серебреннікову відмінили домашній арешт

    Серебренніков перебував під домашнім арештом з серпня 2017 року

    Коментуючи рішення Мосміськсуду, Серебренніков пообіцяв найближчим часом повернутися до роботи

    У Росії Московський міський суд змінив запобіжний захід режисерові Кирилу Серебреннікову з домашнього арешту на підписку про невиїзд.

    Таке ж рішення суд ухвалив щодо інших фігурантів справи «Сьомої студії» – Софії Апфельбаум і Юрія Ітіна.

    Таким чином, суд скасував рішення Міщанського суду, який продовжив домашній арешт художнього керівника «Гоголь-центру» й інших обвинувачених у справі до 4 липня 2019 року.

    Серебреннікова і кількох його колег звинувачують у розкраданні 133 мільйонів рублів, виділених із державного бюджету на театральний проект «Платформа» в 2011-2014 роках.

    Серебренніков перебував під домашнім арештом від серпня 2017 року.

    Коментуючи рішення Мосміськсуду, режисер пообіцяв найближчим часом повернутися до роботи.

    Глава Ради з прав людини при президенті Росії Михайло Федотов назвав рішення «абсолютно правильним, хоча і дуже запізнілим».

    Діячі культури в Росії й десятках країн світу неодноразово вимагали звільнити Кирила Серебреннікова.

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    Росія суд путінський режим арешт розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ