Російському режисеру Серебреннікову відмінили домашній арешт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Серебренніков перебував під домашнім арештом з серпня 2017 року

Коментуючи рішення Мосміськсуду, Серебренніков пообіцяв найближчим часом повернутися до роботи

У Росії Московський міський суд змінив запобіжний захід режисерові Кирилу Серебреннікову з домашнього арешту на підписку про невиїзд.

Таке ж рішення суд ухвалив щодо інших фігурантів справи «Сьомої студії» – Софії Апфельбаум і Юрія Ітіна.

Таким чином, суд скасував рішення Міщанського суду, який продовжив домашній арешт художнього керівника «Гоголь-центру» й інших обвинувачених у справі до 4 липня 2019 року.

Серебреннікова і кількох його колег звинувачують у розкраданні 133 мільйонів рублів, виділених із державного бюджету на театральний проект «Платформа» в 2011-2014 роках.

Серебренніков перебував під домашнім арештом від серпня 2017 року.

Коментуючи рішення Мосміськсуду, режисер пообіцяв найближчим часом повернутися до роботи.

Глава Ради з прав людини при президенті Росії Михайло Федотов назвав рішення «абсолютно правильним, хоча і дуже запізнілим».

Діячі культури в Росії й десятках країн світу неодноразово вимагали звільнити Кирила Серебреннікова.

Джерело: Радіо Свобода