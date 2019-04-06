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    Розкрита схема контрабанди цигарок з ОРДЛО через Азовське море

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    Розкрита схема контрабанди цигарок з ОРДЛО через Азовське море

    Викрито злочинну схему переміщення з тимчасово окупованої території Донецької області на підконтрольну територію України сигарет

    З тимчасово окупованої території Донецької області викрито схему контрабанди тютюнових виробів на підконтрольну територію України через акваторію Азовського моря, повідомляє прес-центр ООС.

    Зазначається, що впродовж березня-квітня 2019 року за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій викрито та задокументовано злочинну схему протиправного переміщення через акваторію Азовського моря з тимчасово окупованої території Донецької області на підконтрольну територію України підакцизних тютюнових виробів виробництва окупаційної влади.

    Так, 6 квітня під час проведення огляду місця події виявлено та вилучено 116 ящиків (90 тисяч пачок) цигарок, а також знаряддя вчинення злочину – автомобіль та катер, якими здійснювалось переміщення вищевказаних тютюнових виробів.

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    Розкрита схема контрабанди цигарок з ОРДЛО через Азовське море
    Розкрита схема контрабанди цигарок з ОРДЛО через Азовське море
    Розкрита схема контрабанди цигарок з ОРДЛО через Азовське море
    Розкрита схема контрабанди цигарок з ОРДЛО через Азовське море

    Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії з метою встановлення всіх причетних осіб. За результатами їх проведення буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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