Розкрита схема контрабанди цигарок з ОРДЛО через Азовське море



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Викрито злочинну схему переміщення з тимчасово окупованої території Донецької області на підконтрольну територію України сигарет

З тимчасово окупованої території Донецької області викрито схему контрабанди тютюнових виробів на підконтрольну територію України через акваторію Азовського моря, повідомляє прес-центр ООС.

Зазначається, що впродовж березня-квітня 2019 року за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій викрито та задокументовано злочинну схему протиправного переміщення через акваторію Азовського моря з тимчасово окупованої території Донецької області на підконтрольну територію України підакцизних тютюнових виробів виробництва окупаційної влади.

Так, 6 квітня під час проведення огляду місця події виявлено та вилучено 116 ящиків (90 тисяч пачок) цигарок, а також знаряддя вчинення злочину – автомобіль та катер, якими здійснювалось переміщення вищевказаних тютюнових виробів.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії з метою встановлення всіх причетних осіб. За результатами їх проведення буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.