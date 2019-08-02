Розвідка США дізналася про новий запуск ракет Північної Кореї



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Тижнем раніше Пхеньян випробував дві балістичні ракети малого радіусу дії

Розвідка США зафіксувала пуск невпізнаних снарядів із території Північної Кореї. Ракети не становили загрози для Північної Америки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в американській адміністрації.

Співрозмовник інформаційного агентства не уточнив, про яку кількість снарядів йдеться, але наголосив, що вони не становили загрози для Північної Америки.

За інформацією Reuters, випробування проводили за тим же сценарієм, що і попередні. 31 липня, Північна Корея здійснила запуски невпізнаних снарядів. Тижнем раніше Пхеньян випробував дві балістичні ракети малого радіусу дії. Це був перший ракетний пуск із моменту зустрічі лідерів КНДР і США Кім Чен Ина і Дональда Трампа.

Минулого місяця вони домовилися відновити переговори щодо денуклеаризації Корейського півострова.

Тоді Трамп заявив журналістам, що запуск ракет КНДР не є проблемою, оскільки домовленостей із цього питання немає.

«Ми ніколи не обговорювали ракети малої дальності», — сказав американський лідер.

Військова розвідка США вважає, що Північна Корея продовжує виробляти ядерну зброю. За оцінками аналітиків, КНДР виробила 12 одиниць ядерної зброї із першої зустрічі президента Трампа з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, яка була присвячена демілітаризації. В арсеналі КНДР може бути від 20 до 60 ядерних бомб.