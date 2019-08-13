Розвідка США пов’язує вибух у Росії з випробуванням крилатої ракети з ядерною установкою



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Демонстрація Путіним відеоролика ракети в 2018 році Фото: Марат Абулхатін / фотослужба Держдуми РФ / ТАСС

Відеоролик з цією ракетою вже демонстрував у 2018 президент РФ Путін

Вибух під Архангельськом стався під час випробування прототипу крилатої ракети нового типу, про яку згадував президент Володимир Путін.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на американську розвідку.

Представники розвідки США на умовах анонімності заявили, що підозрюють, що вибух пов’язаний з випробуванням прототипу міжконтинентальної крилатої ракети з ядерною установкою Буревісник, яку НАТО позначає як SSC-X-9 Skyfall.

Це крилата ракета, анімаційний ролик про яку продемонстрував російський президент Володимир Путін у 2018 році.

Вона може досягти будь-якого куточка Землі. Ракета стартує з наземної пускової установки і оснащена ядерною енергоустановкою.

У кількох недавніх доповідях Пентагону та інших урядів перспектива російських крилатих ракет з ядерним двигуном часто згадувалася як нова потенційна загроза. Вони запускаються в повітря і здатні прокласти непередбачуваний шлях на відносно малих висотах.

Видання пише, що згідно з попередніми характеристиками, Буревісник практично недосяжний для перехоплення існуючими американськими протиракетними системами на Алясці і в Каліфорнії, які призначені для перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет в космосі.

Як повідомлялося, 10 серпня держкорпорація Росатом вперше офіційно визнала, що вибух в Архангельській області стався на установці з джерелом радіації. П'ять співробітників загинули, ще троє отримали травми і опіки різного ступеня тяжкості.

Американські експерти припускають, що в Білому морі могли відбуватися випробування крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою «Буревісник».