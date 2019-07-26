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    Румунія не пропустила російські танки до Сербії

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    <p class="articlecontentheadimg-caption"><span>МЗС Румунії заборонило транзит військової техніки з&nbsp;Росії до&nbsp;Сербії<o:p></o:p></span></p> - Румунія не пропустила російські танки до Сербії

    МЗС Румунії заборонило транзит військової техніки з Росії до Сербії

    Серед заблокованого Румунією вантажу — 30 танків Т-72Б3 та 30 бронемашин БРДМ-2

    Румунія заборонила транзит з Росії по Дунаю танків, призначених для збройних сил Сербії. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Румунії, передає Інтерфакс-Україна.

    У МЗС Румунії пояснили, що оператору, який здійснює транспортування військової техніки, відмовили у видачі ліцензії на перевезення вантажу по річці Дунай в межах румунської території, оскільки така ліцензія може бути видана тільки румунському оператору.

    «Ця умова не була дотримана, і ліцензія не могла видаватися… Ліцензія не могла видаватися через санкції, які прийняті Європейським Союзом проти Росії», — заявили в МЗС.

    У МЗС Сербії висловили невдоволення діями Бухареста. На думку Сербії, Румунія порушила Дунайську навігаційну конвенцію.

    Серед заблокованого Румунією вантажу — 30 танків Т-72Б3 та 30 бронемашин БРДМ-2, які були доставлені на ремонт і модернізацію в Росію.

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