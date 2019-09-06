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    Рябошапка призначив Каська своїм заступником

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    Віталій Касько 

    Віталій Касько вже був заступником генерального прокурора у 2014-2016 роках

    Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 5 вересня підписав наказ про призначення Віталія Каська першим заступником генерального прокурора.

    Про це у п’ятницю повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

    Як зазначається, Касько закінчив Львівський державний університет ім.Івана Франка у 1998 році. Того ж року розпочав роботу в органах прокуратури, а саме у Львівській транспортній прокуратурі.

    З 1999 по 2002 роки працював на посадах від старшого слідчого до начальника слідчого відділу в прокуратурі Львівської області. З 2002 по 2005 роки – старший прокурор Генеральної прокуратури України. У 2005-2007 роках займався юридичною практикою. Повернувся до Генеральної прокуратури у 2007 році на посаду начальника міжнародно-правового управління, де пропрацював до 2010 року. З 2010 по 2014 роки займався адвокатською діяльністю.

    У 2014 році призначений заступником генерального прокурора України. Звільнився з посади у 2016 році та продовжив здійснювати адвокатську діяльність.

    Державний радник юстиції 3 класу.

    Нагадаємо, ще у червні  ЗМІ повідомляли, що Каська планують повернути до Генпрокуратури.

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