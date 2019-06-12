Каська планують повернути до Генпрокуратури



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Віталій Касько

За даними УНН, практично вирішене питання призначення Каська заступником генпрокурора з міжнародних питань, тобто на посаду, яку ще нещодавно займав Євген Єнін

Колишнього заступника генерального прокурора України, Віталія Каська, який на сьогодні займається адвокатською діяльністю, планують повернути до ГПУ. Про це пише УНН, посилаючись на поінформоване джерело.

Наразі практично вирішене питання призначення Каська заступником генпрокурора з міжнародних питань, тобто на посаду, яку ще нещодавно займав Євген Єнін, і яка залишається вакантною після його звільнення у квітні поточного року.

Співрозмовник агентства також повідомив, що цілком ймовірно кандидатура Віталія Каська розглядатиметься у якості можливого претендента на посаду Генпрокурора, замість Юрія Луценка у разі, якщо ВР підтримає подання президента на звільнення останнього з посади.

Нагадаємо, Касько був призначений заступником генпрокурора у травні 2014 року. Очолював міжвідомчу робочу групу з координації повернення в Україну коштів, одержаних злочинним шляхом колишніми високопосадовцями України, яка зокрема розробила законопроект про створення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

15 лютого 2016 року заступник генерального прокурора України Віталій Касько подав у відставку, яку задовольнили того ж дня. Вже у квітні того ж року ГПУ повідомила Каську про підозру в шахрайстві щодо отримання службових квартир. Врешті справа застопорилась, арешт з квартир був знятий.

Зазначимо, 11 червня у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови президента України Володимира Зеленського щодо звільнення з посади Генерального прокурора України Юрія Луценка.