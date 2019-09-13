Рябошапка запевнив, що Генпрокуратура не переслідуватиме політичних опонентів



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Рябошапка запевнив, що він налаштований на рішучі дії

Генпрокурор Руслан Рябошапка запевнив, що не буде влаштовувати переслідування за партійною ознакою.

Про це він повідомив у програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Рябошапка запевнив, що він налаштований на рішучі дії, проте ніяких політичних репресій не буде. Буде справедливе покарання за порушення закону.

«Очевидно що ми будемо рішучими, і я сподіваюсь, що ми достатньо швидко зможемо показати результат. але одночасно з цим я не хотів би щоб наша рішучість була сприйнята як намагання здійснювати якісь політичні переслідування чи політичні репресії. Ми не збираємося влаштовувати «розбірки», але покарання обов’язково будуть, незважаючи на політичну приналежність депутатів чи чиновників», – заявив Рябошапка.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи має він на меті ув'язнити Петра Порошенка, Рябошапка відповів: «Ми не збираємося влаштовувати переслідування за партійною ознакою. Цього не буде в принципі».

Як повідомлялося, ДБР розслідує 13 кримінальних справ, у яких фігурує п'ятий Президент України Петро Порошенко. У більшості з них заявником виступає Андрій Портнов - ексзаступник глави АП часів Віктора Януковича.