Ряд лейбористів погрожують Корбіну виходом із партії



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За словами Лена Маккласкі, профспілкового лідера і прибічника Джеремі Корбіна, зупинення процесу виходу із ЄС є не найкращою опцією

Окремі лейбористи хотіли б заблокувати вихід Великої Британії із ЄС

До 10 членів Лейбористської партії погрожують покинути її ряди, якщо очільник даної політичної сили Джеремі Корбін не підтримає ідею необхідності проведення другого референдуму для схвалення можливої угоди із ЄС щодо виходу Великої Британії.

Прихильники відповідного кроку дають можливість Джеремі Корбіну внести на розгляд Палати громад необхідні поправки до кінця лютого. Таким чином окремі лейбористи хотіли б заблокувати вихід Великої Британії із ЄС. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Проте, за словами Лена Маккласкі, профспілкового лідера і прибічника Джеремі Корбіна, зупинення процесу виходу із ЄС є не найкращою опцією. На його думку, це загрожує демократичному характеру політичної системи країни.

Зі свого боку в рамках партійної конференції лейбористів під керівництвом Кейр Стармер було вирішено, що якщо партія не зможе гарантувати проведення дострокових виборів, то вона в тому числі має прагнути гарантувати проведення референдуму стосовно угоди про вихід із ЄС.

Нагадаємо, очільниця британського уряду Тереза Мей листом відповіла на попередні пропозиції лідера Лейбористської партії Джеремі Кербіна щодо того, як Велика Британія мала б виходити із ЄС, щоб консерватори могли розраховувати на підтримку лейбористів.