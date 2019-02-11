Тереза Мей відхилила пропозиції Джеремі Корбіна щодо виходу Британії із ЄС



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Тереза Мей відповіла Джеремі Корбіну щодо Brexit

Парламентарі зможуть вносити нові поправки до угоди, якщо обновлена домовленість не буде поставлена на голосування до 27 лютого

Очільниця британського уряду Тереза Мей листом відповіла на попередні пропозиції лідера Лейбористської партії Джеремі Кербіна щодо того, як Велика Британія мала б виходити із ЄС, щоб консерватори могли розраховувати на підтримку лейбористів. Так, Мей виступила проти ідеї збереження країни в рамках митного союзу із ЄС. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Відповідну позицію британський прем’єр-міністр пояснила тим, що це унеможливить підпитання угод про зони вільної торгівлі із третіми країнами. За словами очільниці британського уряду її політика по суті дає такий же доступ до ринку ЄС як і митний союз, але без обмежень, які він накладає.

Окрім того глава кабінету міністрів побоюється, що пропозиції Лейбористської партії можуть розколоти Консервативну партію. Проте Тереза Мей, як сказано в листі Джеремі Корбіну, готова підтримати ініціативи по питанням захисту прав робітників і навколишнього середовища. Тим самим вона намагається залучитися підтримкою окремих лейбористів в Палаті громад.

Формально Тереза Мей обіцяє представити нову угоду щодо виходу із ЄС якомога раніше. Проте якщо відповідний законопроект не буде внесений на розгляд Палати громад до 27 лютого 2019 року це дасть можливість законодавцям вносити нові поправки. В тому числі мова йде про можливість виключення виходу Великої Британії із ЄС без угоди.