Рятувальники попередили про паводок на заході України



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Річка Прут у Карпатах

У річці Прут очікується підвищення рівня води

У неділю на річках басейнів Прута та Сірету очiкуються пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м над поточними рівнями, без негативних наслідків. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В місцях випадіння зливових дощів можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в горах iснує загроза утворення локальних селевих потокiв.

Впродовж 23-24 червня на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,2-0,7 м над рiвнями на 08:00 22 червня. При зливових дощах 23 червня можливе формування значного мiсцевого стоку.

Раніше синоптики попередили про грози та спеку:

У неділю, 23 червня, температура повітря на півночі, півдні, сході та в центрі України підніметься до 31 - 34 градусів тепла вдень, а з настанням темряви стовпчики термометра покажуть +18-+21.

А ось на Західній Україні вдень варто очікувати від 25 до 27 градусів з плюсом (крім Закарпаття, де буде триматися температура +29), а після заходу сонця повітря охолоне до 15-17 градусів тепла.

Крім того, в цей день захід України накриють потужні рясні дощі з грозами. На решті ж території буде спостерігатися хмарна, але суха погода.