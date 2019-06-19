Рятувальники попередили про загрозу селів у Карпатах



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Сьогодні у Карпатах вдень обіцяють місцями короткочасні дощі

Через зливи у Карпатському регіоні у гiрських районах iснує загроза сходу селевих потокiв. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«За прогнозом Укргідрометцентру, у зв'язку з очiкуваними значними та мiсцями сильними зливами протягом 19 червня в басейнах Прута i Сiрету очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води на 0,3-1,0 м над рiвнями 17 червня на 8 годину. У гiрських районах iснує загроза сходу селевих потокiв», - вказали у відомстві.

Зазначимо, що сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, тільки на Закарпатті короткочасний дощ, вдень місцями короткочасні дощі, місцями грози, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, температура вночі +12...+17 градусів, вдень +20...+25 градусів.

За пронозами синоптиків, 19 червня спека в Києві трохи спаде, очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 градусів, вдень +28...+30 градусів.