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    Рятувальники попередили водіїв про сильну ожеледь

    З 15 лютого в Україні поступово теплішатиме
    Найближчим часом в Україні буде сильна ожеледь у двох областях. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Ожеледь спостерігатиметься на півдні Запорізької та Донецької областей до кінця доби 12 лютого з утриманням 13 лютого. Також метеорологи заявили, що з 15 лютого в Україні поступово теплішатиме. При цьому майже в усіх областях ймовірні невеликі
    • Сьогодні, 17:33
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    З 15 лютого в Україні поступово теплішатиме

    Найближчим часом в Україні буде сильна ожеледь у двох областях.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    Ожеледь спостерігатиметься на півдні Запорізької та Донецької областей до кінця доби 12 лютого з утриманням 13 лютого.

    Також метеорологи заявили, що з 15 лютого в Україні поступово теплішатиме. При цьому майже в усіх областях ймовірні невеликі опади.

    Як повідомлялося раніше, за прогнозами синоптиків у вівторок 13 лютого майже по всій Україні буде сніг і ожеледиця.

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