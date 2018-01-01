Рятувальники попередили водіїв про сильну ожеледь

З 15 лютого в Україні поступово теплішатиме

Найближчим часом в Україні буде сильна ожеледь у двох областях. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Ожеледь спостерігатиметься на півдні Запорізької та Донецької областей до кінця доби 12 лютого з утриманням 13 лютого. Також метеорологи заявили, що з 15 лютого в Україні поступово теплішатиме. При цьому майже в усіх областях ймовірні невеликі



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З 15 лютого в Україні поступово теплішатиме

Найближчим часом в Україні буде сильна ожеледь у двох областях.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Ожеледь спостерігатиметься на півдні Запорізької та Донецької областей до кінця доби 12 лютого з утриманням 13 лютого.

Також метеорологи заявили, що з 15 лютого в Україні поступово теплішатиме. При цьому майже в усіх областях ймовірні невеликі опади.

Як повідомлялося раніше, за прогнозами синоптиків у вівторок 13 лютого майже по всій Україні буде сніг і ожеледиця.