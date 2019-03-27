Рятувальники загасили пожежу на території автостоянки у Кропивницькому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За попередньою інформацією, постраждали троє людей

У Кропивницькому рятувальники загасили пожежу на території автостоянки.

Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, станом на 20:55 пожежу локалізовано, а о 22:45 ліквідовано.

До гасіння залучалося 85 чол. о/с та 19 од. техніки ДСНС.

Після виникнення пожежі поліція очепила район.

За попередньою інформацією, постраждали троє людей — двоє рятувальників і один водій газовоза.

Нагадаємо, у Кропивницькому близько 20:00 у середу, 27 березня, стався вибух на газовій заправці на вулиці Київській.