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    Рятувальники загасили пожежу на території автостоянки у Кропивницькому

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    Рятувальники загасили пожежу на території автостоянки у Кропивницькому

    За попередньою інформацією, постраждали троє людей

    У Кропивницькому рятувальники загасили пожежу на території автостоянки.

    Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, станом на 20:55 пожежу локалізовано, а о 22:45 ліквідовано.

    До гасіння залучалося 85 чол. о/с та 19 од. техніки ДСНС.

    Після виникнення пожежі поліція очепила район.

    За попередньою інформацією, постраждали троє людей — двоє рятувальників і один водій газовоза.

    Нагадаємо, у Кропивницькому близько 20:00 у середу, 27 березня, стався вибух на газовій заправці на вулиці Київській.

    вибух ДСНС водій Кропивницький рятувальники поліція
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