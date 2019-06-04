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    Рятувальники знайшли тіло туриста, який загинув під час аварії катера на Дунаї

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    Рятувальники знайшли тіло туриста, який загинув під час аварії катера на Дунаї

    Це перше знайдене тіло жертви катастрофи відтоді, як в ніч інциденту були виявлені сім туристів, які потонули

    Рятувальники виявили на Дунаї тіло ймовірної жертви зіткнення прогулянкового катера і більшого судна, що сталося в Будапешті минулого тижня.

    Про це повідомляє Yonhap.

    «Одне тіло, ймовірно південнокорейця, було знайдено в селі Харта (на лівому березі Дунаю), за 102 км звідси», – заявив журналістам аташе посольства Південної Кореї в Будапешті Шун-Кеун Сонг.

    Передбачається, що це тіло південнокорейського чоловіка у віці від 55 до 60 років, але угорський уряд все ще перевіряє особу жертви.

    Це перше знайдене тіло жертви катастрофи відтоді, як в ніч інциденту були виявлені сім туристів, які потонули, і врятовані ще семеро. Дев’ятнадцять корейських туристів і два члени екіпажу зникли без вісті і вважаються загиблими.

    Південнокорейські та угорські дайвери в понеділок відновили пошуки тіл жертв зіткнення прогулянкового катера Hableany і більшого судна Viking Sigyn. Інцидент стався 29 травня: катер перевозив 33 південнокорейських туриста, з ними на борту також були два угорці-члени екіпажу.

    Пошуки тривають.

    Нагадаємо, прогулянковий катер затонув в середу ввечері в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини.

    На борту човна перебували 35 осіб – 33 корейських туристи и двоє членів екіпажу. Сім людей загинули, ще сімох вдалося врятувати, 21 особа вважається зниклою без вісти.

    Як і раніше офіційно не названі і причини аварії. Відомо, що катер впав на бік через 7 секунд після зіткнення і затонув.

    Угорська поліція в четвер ввечері заарештувала громадянина України, капітана великого річкового теплохода, з яким ввечері 29 травня зіткнувся прогулянковий катер на Дунаї в Будапешті.

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